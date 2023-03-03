Porto de Vitória: Vports mira ajustes para ampliar acesso de navios

A Vports, antiga Codesa,
trabalha para aumentar a capacidade de recebimento de embarcações na Baía de Vitória já em 2023. Os técnicos da empresa estão em duas frentes: ampliação da boca máxima (parte mais mais larga do casco do navio) no canal de acesso de 32 metros para 37 metros e da capacidade do cais para a atracação de navios de 70 mil para 85 mil toneladas.
Os executivos da companhia estão analisando questões técnicas, fazendo testes de capacidade e acreditam que é uma questão de tempo para que as mudanças sejam autorizadas e feitas. Eles afirmam que a estrutura já está pronta, dependendo, se for o caso, de ajustes para funcionar. Com a ampliação das capacidades, o porto poderá, por exemplo, receber a nova geração de navios roll-on/roll-off (para veículos e carga geral) que está chegando ao mercado