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Infraestrutura

Porto de Vitória: Vports mira ajustes para ampliar acesso de navios

Os executivos da companhia estão analisando questões técnicas, fazendo testes e acreditam que é uma questão de tempo para que as mudanças sejam feitas

Publicado em 03 de Março de 2023 às 03:50

Públicado em 

03 mar 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Terminal Portuário de Vila Velha totalmente ocupado por navios
Terminal Portuário de Vila Velha totalmente ocupado por navios Crédito: Fernando Madeira
A Vports, antiga Codesa, trabalha para aumentar a capacidade de recebimento de embarcações na Baía de Vitória já em 2023. Os técnicos da empresa estão em duas frentes: ampliação da boca máxima (parte mais mais larga do casco do navio) no canal de acesso de 32 metros para 37 metros e da capacidade do cais para a atracação de navios de 70 mil para 85 mil toneladas.
Os executivos da companhia estão analisando questões técnicas, fazendo testes de capacidade e acreditam que é uma questão de tempo para que as mudanças sejam autorizadas e feitas. Eles afirmam que a estrutura já está pronta, dependendo, se for o caso, de ajustes para funcionar. Com a ampliação das capacidades, o porto poderá, por exemplo, receber a nova geração de navios roll-on/roll-off (para veículos e carga geral) que está chegando ao mercado
Outra frente relevante, a ampliação da profundidade do calado do canal de acesso do Porto de Vitória de 12,5 metros para 13 metros, fica mais para frente. O assunto está no radar, mas depende de estudos mais profundos e a regulamentação é mais demorada. Na visão da Vports, é possível ganhar eficiência e produtividade com ações mais rápidas.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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