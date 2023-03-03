Porto de Vitória: Vports mira ajustes para ampliar acesso de navios

Os executivos da companhia estão analisando questões técnicas, fazendo testes de capacidade e acreditam que é uma questão de tempo para que as mudanças sejam autorizadas e feitas. Eles afirmam que a estrutura já está pronta, dependendo, se for o caso, de ajustes para funcionar. Com a ampliação das capacidades, o porto poderá, por exemplo, receber a nova geração de navios roll-on/roll-off (para veículos e carga geral) que está chegando ao mercado