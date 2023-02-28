Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Promessa de rapidez

Startup do ES inova na liberação de projetos e mira governos e condomínios

A capixaba Múltipla desenvolveu sistema que agiliza a liberação de projetos arquitetônicos. Expectativa é estar em 30 prefeituras até o final de 2023

Públicado em 

28 fev 2023 às 18:07
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Espelho d’Água
Projeto de casa em condomínio fechado de Domingos Martins Crédito: Espelho d’Água/Site
Fundada em 2019, a startup capixaba Múltipla criou um sistema, focado em condomínios fechados, com o objetivo de aprovar projetos arquitetônicos em poucos minutos e sem papelada. O projeto, batizado de Aprova Legal, deu certo e, hoje, a empresa tem como principais clientes condomínios do Grupo Alphaville espalhados por todo o país.
"Eu moro em um condomínio fechado, percebi que havia muita burocracia e lentidão para que a construção de uma casa fosse aprovada. Condomínios fechados possuem uma série de exigências construtivas que precisam ser observadas para que uma obra seja autorizada. O Aprova Legal é abastecido com todos esses parâmetros e a inteligência artificial avalia os projetos submetidos para análise. Se todas as exigências forem cumpridas, projeto liberado. Se houver algum problema, o sistema aponta. Em quinze minutos sai a análise de uma casa, tudo online", explicou o fundador da Múltipla, Sérgio Martins.
O sistema criado para condomínios funciona também para outras áreas, inclusive no serviço público. "Basta ser abastecido com as informações corretas, a sistemática é a mesma. No caso de uma cidade, por exemplo: Plano Diretor Municipal, código de obras e zoneamento urbano. O empreendedor vai dar entrada no projeto e terá de responder às demandas da cidade onde ele quer investir. O sistema, já abastecido dos parâmetros, dará o retorno. O que, antes, levava oito meses está saindo em 45 dias nos municípios onde já formalizamos contratos", disse Martins.
Hoje, a Múltipla presta serviços para as prefeituras de Viana e Cariacica. O objetivo é fechar com mais 30, em todo o país, ainda em 2023. Conversas com o governo do Espírito Santo também já foram iniciadas. O empresário quer estar em 160 condomínios até o ano que vem. Aeroportos e shoppings também já estão no radar. "Além de agilidade, entregamos impessoalidade e  transparência. A burocracia montada para que os regulamentos construtivos sejam cumpridos, tanto no privado como no público, é cara e ineficiente".

Veja Também

Perfil Alumínio investe R$ 90 milhões e mais que dobra fábrica de Viana

Logística e ESG: empresa do ES investe milhões em empilhadeiras verdes

Em 40 contêineres: máquina da Placas do Brasil chega ao Porto de Vitória

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

espírito santo Tecnologia Inovação Startup
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados