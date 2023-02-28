Perfil Alumínio investe R$ 90 milhões e mais que dobra fábrica de Viana

Expansão da Perfil Alumínio, em Viana Crédito: Divulgação/Perfil Alumínio

A Perfil Alumínio, uma das maiores do setor no país, está mais do que dobrando a sua fábrica, no bairro Ribeira, em Viana. O novo espaço, com maquinário importado da Espanha, estará operando até o final do ano - em novembro, provavelmente. Um investimento de R$ 90 milhões que vai abrir 100 novos postos de trabalho (hoje, a fábrica possui 466 funcionários) e ampliar a produção da Perfil em 130%.

Hoje, a linha de produção da empresa tem capacidade para transformar 700 toneladas de alumínio por mês. Com a segunda linha, isso pula para 1,6 mil toneladas por mês. "A Perfil transforma o tarugo de alumínio em esquadrias, estruturas para fechamento de varanda, suportes para placas fotovoltaicas, enfim, em uma série de produtos. É o processo que chamamos de extrusão. Nossa nova linha terá uma nova extrusora e também uma nova máquina de pintura, com tecnologia italiana", explica Alexandre Casasco, diretor da Perfil Alumínio.

A indústria da construção civil é a grande cliente da empresa. No Brasil, 10% do alumínio consumido pelas construtoras é fabricado na unidade de Viana. No Espírito Santo, a proporção chega a 95%. "Essa nova fábrica vai permitir que continuemos a ganhar mercado no Brasil e que comecemos a exportar para os Estados Unidos, claro, sem perder nossa participação aqui no Estado".

Com novos mercados sendo abertos e com o crescimento de outro setor que demanda muito estruturas de alumínio, o de energia solar, a expectativa de Casasco é que uma terceira linha de montagem, do mesmo tamanho da que ficará pronta no final do ano, comece a ser construída já em 2025.