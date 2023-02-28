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Indústria

Perfil Alumínio investe R$ 90 milhões e mais que dobra fábrica de Viana

Objetivo da família Casasco, dona da fabricante de estruturas de alumínio, é ampliar a participação de mercado no Brasil e iniciar as vendas para o EUA

Públicado em 

28 fev 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Expansão da Perfil Alumínio, em Viana
Expansão da Perfil Alumínio, em Viana Crédito: Divulgação/Perfil Alumínio
A Perfil Alumínio, uma das maiores do setor no país, está mais do que dobrando a sua fábrica, no bairro Ribeira, em Viana. O novo espaço, com maquinário importado da Espanha, estará operando até o final do ano - em novembro, provavelmente. Um investimento de R$ 90 milhões que vai abrir 100 novos postos de trabalho (hoje, a fábrica possui 466 funcionários) e ampliar a produção da Perfil em 130%.
Hoje, a linha de produção da empresa tem capacidade para transformar 700 toneladas de alumínio por mês. Com a segunda linha, isso pula para 1,6 mil toneladas por mês. "A Perfil transforma o tarugo de alumínio em esquadrias, estruturas para fechamento de varanda, suportes para placas fotovoltaicas, enfim, em uma série de produtos. É o processo que chamamos de extrusão. Nossa nova linha terá uma nova extrusora e também uma nova máquina de pintura, com tecnologia italiana", explica Alexandre Casasco, diretor da Perfil Alumínio.
A indústria da construção civil é a grande cliente da empresa. No Brasil, 10% do alumínio consumido pelas construtoras é fabricado na unidade de Viana. No Espírito Santo, a proporção chega a 95%. "Essa nova fábrica vai permitir que continuemos a ganhar mercado no Brasil e que comecemos a exportar para os Estados Unidos, claro, sem perder nossa participação aqui no Estado".
Com novos mercados sendo abertos e com o crescimento de outro setor que demanda muito estruturas de alumínio, o de energia solar, a expectativa de Casasco é que uma terceira linha de montagem, do mesmo tamanho da que ficará pronta no final do ano, comece a ser construída já em 2025.
Perspectiva de como ficará a nova fábrica da Perfil Alumínio
Perspectiva de como ficará a nova fábrica da Perfil Alumínio Crédito: Divulgação/Perfil Alumínio

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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