Logística e ESG: empresa do ES investe milhões em empilhadeiras verdes

Diante da oportunidade, a TX Negócios, especializada em intermediar negócios no setor logístico, comprou, no final do ano passado, 40 empilhadeiras. Um investimento de R$ 15 milhões. Todas estão alugadas para centros de distribuição localizados na Grande Vitória. Até o final do ano, serão adquiridas mais 60, um aporte de R$ 22 milhões.

"Cada vez mais as grandes companhias precisam cumprir a agenda ESG. As empilhadeiras de íon-lítio duram mais, dão mais segurança para quem está operando, gastam menos energia e geram menos resíduos. Muitas empresas só fecham negócio se tivermos esses equipamentos à disposição, tive de ir atrás", explicou Sandro Márcio Viturini, presidente da TX. "Estamos falando de empilhadeira, mas as exigências vão além: uso de água, iluminação natural, ventilação, coleta de resíduos... Tudo isso é analisado antes do negócio ser fechado. São os novos tempos, temos de nos adaptar e investir".