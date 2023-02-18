Codesa fecha seu segundo contrato sob administração privada

A princípio, a FTS vai operar os silos por um ano, mas a intenção das duas partes é fechar um contrato de longo prazo. A expectativa é, já em 2023, ampliar o volume de malte movimentado pelo terminal em 25%. "Neste primeiro ano, vamos focar no ganho de eficiência, só isso já deve fazer o movimento de carga subir 25%. Hoje, temos seis silos de malte em Vila Velha, a intenção, mais para frente, é ampliar a capacidade a partir da construção de novas estruturas. O nosso terminal já tem expertise na movimentação de malte, os clientes estão demandando e nós temos todo o interesse de ampliar a nossa fatia nesse negócio", explica Pedro Benevides, diretor Comercial da Codesa (agora, Vports).