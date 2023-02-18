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Comércio exterior

Codesa fecha seu segundo contrato sob administração privada

Os seis silos de malte do Cais de Capuaba, em Vila Velha, agora são administrados e operados pela FTS Par, companhia fundada no Paraná

Públicado em 

18 fev 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Após quarentena, navio Robert Maersk deixou o Porto de Vitória no dia 12 de agosto de 2021
Navio deixa o Porto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
A Codesa, que agora se chama Vports, fechou seu segundo contrato desde que foi concedida à iniciativa privada, em setembro do ano passado. Os seis silos de malte do Cais de Capuaba, em Vila Velha, agora são administrados e operados pela FTS Par, companhia fundada no Paraná e especializada em infraestrutura e logística. O acordo foi assinado na última terça-feira (14) e já está em funcionamento.
A princípio, a FTS vai operar os silos por um ano, mas a intenção das duas partes é fechar um contrato de longo prazo. A expectativa é, já em 2023, ampliar o volume de malte movimentado pelo terminal em 25%. "Neste primeiro ano, vamos focar no ganho de eficiência, só isso já deve fazer o movimento de carga subir 25%. Hoje, temos seis silos de malte em Vila Velha, a intenção, mais para frente, é ampliar a capacidade a partir da construção de novas estruturas. O nosso terminal já tem expertise na movimentação de malte, os clientes estão demandando e nós temos todo o interesse de ampliar a nossa fatia nesse negócio", explica Pedro Benevides, diretor Comercial da Codesa (agora, Vports).  
Quase todo o malte que chega pelo Porto de Vitória é destinado para as fábricas de cerveja da Ambev pelo Brasil. Há demanda de outras fabricantes para que a importação seja feita por aqui. Os executivos da Vports sabem disso e estão trabalhando para dar mais espaço à carga.
Na segunda-feira (13), a Codesa fechou um acordo de R$ 200 milhões com a VLI para a recuperação dos ramais ferroviários de dentro do terminal e que ligam o porto à Vitória-Minas. O investimento é tido como fundamental para ampliar a capacidade do porto e atrair mais clientes.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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