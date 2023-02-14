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Infraestrutura

Reunião com ministro tenta aproximar Petrobras do Porto Central

Estado e executivos levaram para o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, a importância do fechamento de um contrato com Petrobras para que o projeto saia

Públicado em 

14 fev 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Ministro da Infraestrutura, Márcio França, esteve no Espírito Santo nesta segunda-feira (13)
Ministro da Infraestrutura, Márcio França, esteve no Espírito Santo nesta segunda-feira (13) Crédito: Hélio Filho/Secom
O ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, passou a segunda-feira (13) no Espírito Santo. Ao lado do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço, teve uma agenda extensa. Entre as várias reuniões, eventos e viagens (ele foi a Linhares e Aracruz), um encontro importante, no final da tarde, com executivos do Porto Central, terminal de grande porte que busca se viabilizar em Presidente Kennedy, Sul do Estado.
Foi levado ao ministro o estágio das negociações que estão em curso com a Petrobras para a construção de um terminal de óleo cru no Porto Central. O fechamento do contrato - que além de grande seria de longo prazo - é tido como fundamental para que o complexo industrial e portuário saia do papel.
A expectativa do governo capixaba e dos executivos do Porto Central é que França, sabendo da grandiosidade do projeto e da importância desse contrato com a Petrobras para que ele saia do papel, leve tudo isso para o comando da Petrobras e reforce o pleito dos capixabas. Jean Paul Prates, indicado pelo presidente Lula, assumiu a companhia no final de janeiro.
A implantação do Porto Central é tida como fundamental para alavancar o desenvolvimento econômico do Sul do Espírito Santo.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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