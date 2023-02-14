Reunião com ministro tenta aproximar Petrobras do Porto Central

Foi levado ao ministro o estágio das negociações que estão em curso com a Petrobras para a construção de um terminal de óleo cru no Porto Central. O fechamento do contrato - que além de grande seria de longo prazo - é tido como fundamental para que o complexo industrial e portuário saia do papel.
A expectativa do governo capixaba e dos executivos do Porto Central é que França, sabendo da grandiosidade do projeto e da importância desse contrato com a Petrobras para que ele saia do papel, leve tudo isso para o comando da Petrobras e reforce o pleito dos capixabas. Jean Paul Prates, indicado pelo presidente Lula, assumiu a companhia no final de janeiro.
A implantação do Porto Central é tida como fundamental para alavancar o desenvolvimento econômico do Sul do Espírito Santo.