Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Energia

Marca Ambiental vai investir R$ 50 milhões em usina de biometano

A maior empresa do ES de tratamento e destinação de resíduos está investindo pesado na produção de energia e combustível a partir do que é liberado pelos seus aterros

Públicado em 

17 fev 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

A Marca Ambiental, maior empresa do Espírito Santo em soluções para resíduos, está investindo forte na produção de energia a partir do gás metano liberado pelos aterros da empresa, em Cariacica. Hoje, a Marca produz 3 MW/h de energia, o suficiente para abastecer uma cidade com 30 mil habitantes. Até abril, será inaugurada a ampliação da termelétrica, que passará a ter capacidade para 5 MW/h (limite da Aneel para ser classificado como microgerador).
Os 5MW/h de energia elétrica que serão produzidos a partir de abril não serão suficientes para absorver todo o metano liberado pelos aterros da companhia, que recebe algo perto de 50% do lixo gerado no Estado. Por isso, os donos da Marca Ambiental, os empresários (e irmãos) Sérgio e Harley Ribeiro, decidiram colocar de pé uma usina de biometano com capacidade para produzir 2 mil m³/hora. Um investimento de R$ 50 milhões, que vai ficar na área da empresa na Rodovia do Contorno, que está programado para começar a operar em meados de 2024.
O biometano é um combustível renovável e de alta qualidade, com uma composição muito semelhante ao gás natural. Portanto, é um substituto do combustível fóssil. Pode ser usado também para substituir gasolina, diesel, álcool e o próprio gás natural nos veículos leves e pesados. O biometano também pode ser utilizado na geração de energia elétrica.
Diante do cenário, os executivos da Marca já mantêm conversas com a ES Gás, responsável pela distribuição de gás no Estado, para uma possível parceria. De acordo com a Associação Brasileira do Biogás (Abiogás), o potencial para biometano no país é de 100 milhões de m³/dia, o suficiente para substituir 40,8 bilhões de litros de óleo diesel por ano.  
O uso deste combustível vem crescendo entre distribuidoras de gás natural, motivado pela abertura do mercado de gás, que estimula o ingresso de supridores privados para atender tantos os consumidores cativos como aqueles classificados como aptos ao mercado livre, que devido ao alto consumo de gás podem negociar a molécula diretamente com o fornecedor de sua preferência, remunerando a distribuidora pelo uso de sua infraestrutura. 
imagem de conteúdo patrocinado. não usar
Vista aérea da Marca Ambiental, a maior empresa do Estado no segmento de tratamento de resíduos Crédito: Marca Ambiental/ Divulgação

Veja Também

Athena Saúde freia aquisições no ES e fará investimento de R$ 20 milhões

Da Serra para Cariacica: Whirlpool investe em novo centro de distribuição

Fabricante de tintas do ES faz investimento milionário em Viana

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Cariacica edp Sustentabilidade ESG
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados