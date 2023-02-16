Athena Saúde freia aquisições no ES e fará investimento de R$ 20 milhões

O Grupo Athena Saúde, criado pelo Pátria Investimentos, chegou ao Espírito Santo no final da década passada mexendo forte com o mercado local de saúde. Em 2018, adquiriu o Vitória Apart Hospital. No ano seguinte comprou um dos maiores e mais tradicionais planos de saúde do Estado, a Samp. Em 2021, foi a vez do Grupo São Bernardo Saúde ser adquirido. Depois desta forte movimentação, o pedal do freio foi acionado e nenhuma negociação foi fechada em 2022. A avaliação dentro do grupo, muito embora siga atento ao mercado, é de que o momento é de trabalhar internamente e focar no crescimento orgânico.

Em 2023, o grupo vai investir R$ 20 milhões na modernização e na ampliação de suas estruturas no Estado. Um Pronto Atendimento 24h, com 1,4 mil m², será inaugurado até abril no Centro de Linhares. Também serão feitos aportes no Vitória Apart Hospital, no São Bernardo Apart Hospital (em Colatina) e nas clínicas Samp e São Bernardo espalhadas pelo Estado.

"Estamos sempre atentos ao mercado, mas nosso foco de momento é interno. Linhares, por exemplo, vem crescendo muito e só tínhamos, de rede própria, uma clínica de atendimento ambulatorial por lá. Até abril vamos inaugurar um Pronto Atendimento 24h capacitado para atender emergências pediátricas, ortopedia e clínica geral. Faremos também aportes na estrutura já existente do Vitória Apart, do São Bernardo Apart e em algumas de nossas clínicas", explicou Diego Viana, diretor da Athena Saúde Sudeste.

Nova ala do Vitória Apart Hospital Crédito: Jackson Gonçalves/Divulgação Athena Saúde

A pandemia do coronavírus bagunçou o mercado de saúde em todo o país. Analistas esperam que o consolidado de 2022 (os números do ano passado ainda não foram divulgados) revele um prejuízo bilionário do setor (superior a R$ 5 bi) pelo segundo ano consecutivo. Segundo Viana, a Athena Saúde Sudeste (a operação é exclusiva no Espírito Santo), está na contramão do mercado.