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Expansão

Athena Saúde freia aquisições no ES e fará investimento de R$ 20 milhões

Avaliação do grupo, que é dono da Samp, do Vitória Apart e do São Bernardo Saúde, é de que o momento é de trabalhar internamente e focar no crescimento orgânico

Públicado em 

16 fev 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

O Grupo Athena Saúde, criado pelo Pátria Investimentos, chegou ao Espírito Santo no final da década passada mexendo forte com o mercado local de saúde. Em 2018, adquiriu o Vitória Apart Hospital. No ano seguinte comprou um dos maiores e mais tradicionais planos de saúde do Estado, a Samp. Em 2021, foi a vez do Grupo São Bernardo Saúde ser adquirido. Depois desta forte movimentação, o pedal do freio foi acionado e nenhuma negociação foi fechada em 2022. A avaliação dentro do grupo, muito embora siga atento ao mercado, é de que o momento é de trabalhar internamente e focar no crescimento orgânico.
Em 2023, o grupo vai investir R$ 20 milhões na modernização e na ampliação de suas estruturas no Estado. Um Pronto Atendimento 24h, com 1,4 mil m², será inaugurado até abril no Centro de Linhares. Também serão feitos aportes no Vitória Apart Hospital, no São Bernardo Apart Hospital (em Colatina) e nas clínicas Samp e São Bernardo espalhadas pelo Estado.
"Estamos sempre atentos ao mercado, mas nosso foco de momento é interno. Linhares, por exemplo, vem crescendo muito e só tínhamos, de rede própria, uma clínica de atendimento ambulatorial por lá. Até abril vamos inaugurar um Pronto Atendimento 24h capacitado para atender emergências pediátricas, ortopedia e clínica geral. Faremos também aportes na estrutura já existente do Vitória Apart, do São Bernardo Apart e em algumas de nossas clínicas", explicou Diego Viana, diretor da Athena Saúde Sudeste.  
Nova ala do Vitória Apart Hospital
Nova ala do Vitória Apart Hospital Crédito: Jackson Gonçalves/Divulgação Athena Saúde
A pandemia do coronavírus bagunçou o mercado de saúde em todo o país. Analistas esperam que o consolidado de 2022 (os números do ano passado ainda não foram divulgados) revele um prejuízo bilionário do setor (superior a R$ 5 bi) pelo segundo ano consecutivo. Segundo Viana, a Athena Saúde Sudeste (a operação é exclusiva no Espírito Santo), está na contramão do mercado.
"Compramos operações relevantes entre 2018 e 2021, de lá para cá fizemos um intenso trabalho de sinergia e o ganho de eficiência foi enorme. Em paralelo, intensificamos o trabalho de comercialização de planos junto às empresas. Fechamos janeiro com 361.557 mil vidas no plano de saúde convencional e 174.744 no odontológico. Em 2022, nosso ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) cresceu 2,5 vezes. No momento, além dos efeitos da pandemia, os juros estão muito altos, pede cautela. Estamos de olho no mercado, mas o nosso foco de momento é o crescimento orgânico", assinalou o executivo.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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