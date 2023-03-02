BC aprova e fusão de cooperativas de crédito do ES sai em abril

O Banco Central aprovou todos os atos da união do Sicoob Norte com o Sicoob Leste Capixaba.
O martelo foi batido no começo desta semana. A nova cooperativa de crédito, o Sicoob Conexão - com 187 mil cooperados, R$ 5,4 bi em ativos e R$ 1,1 bi de patrimônio líquido - começa a operar oficialmente no dia 3 de abril. No dia 1º, um sábado, os dados das duas instituições serão integrados.
As conversas entre os executivos das duas instituições ficaram mais quentes no decorrer de 2022. Em 30 de novembro, foi realizada a assembleia que sacramentou a fusão do Sicoob Leste com o Sicoob Norte. A intenção é, com uma instituição mais robusta (o Conexão será o segundo maior Sicoob do país), fazer mais investimentos em tecnologia e crescer rumo à Bahia. Hoje, o futuro Sicoob Conexão está em 27 municípios capixabas e em apenas três cidades baianas.