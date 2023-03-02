BC aprova e fusão de cooperativas de crédito do ES sai em abril

As conversas entre os executivos das duas instituições ficaram mais quentes no decorrer de 2022. Em 30 de novembro, foi realizada a assembleia que sacramentou a fusão do Sicoob Leste com o Sicoob Norte. A intenção é, com uma instituição mais robusta (o Conexão será o segundo maior Sicoob do país), fazer mais investimentos em tecnologia e crescer rumo à Bahia. Hoje, o futuro Sicoob Conexão está em 27 municípios capixabas e em apenas três cidades baianas.