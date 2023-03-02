Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado bancário

BC aprova e fusão de cooperativas de crédito do ES sai em abril

A nova cooperativa de crédito, o Sicoob Conexão - união da Norte com a Leste Capixaba - começa a operar oficialmente no dia 3 de abril

Publicado em 02 de Março de 2023 às 15:53

Públicado em 

02 mar 2023 às 15:53
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Sicoob ES - agência da Avenida Vitória, em Vitória
Agência do Sicoob  Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação
O Banco Central aprovou todos os atos da união do Sicoob Norte com o Sicoob Leste Capixaba. O martelo foi batido no começo desta semana. A nova cooperativa de crédito, o Sicoob Conexão - com 187 mil cooperados, R$ 5,4 bi em ativos e R$ 1,1 bi de patrimônio líquido - começa a operar oficialmente no dia 3 de abril. No dia 1º, um sábado, os dados das duas instituições serão integrados.
As conversas entre os executivos das duas instituições ficaram mais quentes no decorrer de 2022. Em 30 de novembro, foi realizada a assembleia que sacramentou a fusão do Sicoob Leste com o Sicoob Norte. A intenção é, com uma instituição mais robusta (o Conexão será o segundo maior Sicoob do país), fazer mais investimentos em tecnologia e crescer rumo à Bahia. Hoje, o futuro Sicoob Conexão está em 27 municípios capixabas e em apenas três cidades baianas. 

Veja Também

Último Refis do governo Casagrande virá com mudanças importantes

GoDrive, do Grupo Águia Branca, vai ter rede própria de lojas

Perfil Alumínio investe R$ 90 milhões e mais que dobra fábrica de Viana

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Cooperativas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A jornalista estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte
Após cinegrafista, morre repórter da Band vítima de acidente em estrada de Minas Gerais
Barril de petróleo
Diante do colapso global, um novo Brasil
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados