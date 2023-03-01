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GoDrive, do Grupo Águia Branca, vai ter rede própria de lojas

A primeira loja ficará na Leitão da Silva e, até junho, serão mais três: Reta da Penha, Belo Horizonte e Brasília. Elas vão vender serviços de assinatura e seminovos

Publicado em 01 de Março de 2023 às 03:50

Públicado em 

01 mar 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Gol Drive
Futura loja da GoDrive, na Avenida Leitão da Silva, Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva
O GoDrive, serviço de carro por assinatura do Grupo Águia Branca, vai passar a ter lojas próprias. A ideia é vender o serviço de assinatura de veículos zero quilômetro, claro, e revender os seminovos GoDrive e os captados em outras operações da Águia Branca - o grupo possui concessionárias espalhadas por diversos estados do Brasil. Hoje, os serviços do GoDrive são prestados por telefone, internet e dentro de lojas de outros negócios da Águia Branca.
A primeira loja GoDrive ficará na Leitão da Silva, ao lado de uma concessionária Jeep, também do grupo, que acabou de ser inaugurada. Até junho, serão mais três: Reta da Penha, Belo Horizonte e Brasília. Serão lojas independentes de montadoras, com padrão, marca e design definidos pela Águia Branca.
De acordo com Marcelo Tinti, CEO da Divisão de Comércio do Grupo Águia Branca, a intenção, em 2023, é comercializar 180 veículos por mês. No ano que vem, o objetivo é alcançar 350. Com relação ao serviço de assinatura, a ideia é bater em uma média de 90 carros mensalmente no decorrer deste ano.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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