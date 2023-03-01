GoDrive, do Grupo Águia Branca, vai ter rede própria de lojas

Futura loja da GoDrive, na Avenida Leitão da Silva, Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

O GoDrive, serviço de carro por assinatura do Grupo Águia Branca, vai passar a ter lojas próprias. A ideia é vender o serviço de assinatura de veículos zero quilômetro, claro, e revender os seminovos GoDrive e os captados em outras operações da Águia Branca - o grupo possui concessionárias espalhadas por diversos estados do Brasil. Hoje, os serviços do GoDrive são prestados por telefone, internet e dentro de lojas de outros negócios da Águia Branca.

A primeira loja GoDrive ficará na Leitão da Silva, ao lado de uma concessionária Jeep, também do grupo, que acabou de ser inaugurada. Até junho, serão mais três: Reta da Penha, Belo Horizonte e Brasília. Serão lojas independentes de montadoras, com padrão, marca e design definidos pela Águia Branca.