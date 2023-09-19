Cidades com cofres cheios precisam investir com sabedoria

Pessoa tirando dinheiro da carteira Crédito: Shutterstock

Mas as administrações públicas têm mais a fazer do que conseguir acumular dinheiro. É a sabedoria na alocação desses recursos para a população que faz a diferença. Os municípios que passam por esse momento de tranquilidade fiscal cumpriram uma meta importante de racionalização financeira, mas o poder público municipal também precisa se comprometer com entregas nas áreas essenciais: saúde, educação, segurança e infraestrutura. A capacidade de investimentos depende dessa saúde financeira.

Nesse aspecto, 2022 também teve êxito: os investimentos feitos pelas prefeituras chegaram a R$ 2,09 bilhões em 2022 , o segundo maior volume de recursos já registrado, atrás somente de 2020, e 39,7% superior ao ano anterior (2021), de acordo com a revista. Além do fato de ter sido o segundo ano dos mandatos nos executivos municipais, nos quais o crescimento na soma aplicada pelas prefeituras tende a ser maior que no primeiro ano, é importante lembrar que 2022 também foi marcado pela retomada pós-pandemia.

O ranking dos investimentos em 2022, contudo, não espelhou o de maiores caixas. A Serra ficou na liderança, com R$ 364,3 milhões. Na sequência, aparecem Vila Velha (R$ 195,2 milhões) e Cariacica (R$ 195 milhões), Vitória (R$ 160,9 milhões), Linhares (R$ 81,2 milhões) e Cachoeiro de Itapemirim (R$ 73,1 milhões).

O alto comprometimento do orçamento dos municípios com despesas com pessoal ainda é um entrave. De acordo com a publicação, o valor destinado em 2022 à folha de pagamento dos legislativos e executivos municipais atingiu R$ 7,83 bilhões, 9% a mais que em 2021. Vale lembrar que uma das medidas de enfrentamento da pandemia foi a proibição, imposta pela Lei Complementar (LC) nº 173/2020, de contratação de novos servidores, realização de concursos públicos, reajuste de salários e concessão de benefícios, de junho de 2020 a dezembro de 2021.