Fuga da prisão: nos EUA ou no ES, a desmoralização é a mesma

À esquerda, o brasileiro Danilo Cavalcante, 34, capturado nos EUA; à direita, os 14 detentos que fugiram no ES na última semana Crédito: Reprodução

De um lado, o Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo (Sindaspes) apontou a superlotação das unidades como razão para duas ocorrências em tão pouco tempo e alegou que há "um número baixo de servidores" para monitorar os presos, enquanto a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) afirmou manter "efetivo proporcional nas unidades prisionais para garantir a segurança das operações".

Há um choque de narrativas. O fato é que um número considerável de presos, com fichas criminais que incluem assassinatos e estupros , conseguiu escapar de um sistema penitenciário que deveria mantê-los sob sua custódia. Pior: o presídio onde ocorreram as fugas na segunda-feira foi inaugurado em 25 de julho deste ano, um investimento de R$ 57 milhões, com vagas para os regimes fechado e semiaberto.

Os criminosos que escaparam, agora nas ruas, colocam a população em risco. Um deles foi recapturado em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado . O exemplo dos policiais norte-americanos, que trataram a fuga do brasileiro como questão de honra, deve ser seguido pelas forças policiais no encalço desses fugitivos. Trazê-los de volta para o sistema ajuda a amenizar o descrédito provocado pela fuga.

A apuração das circunstâncias dessas evasões deve ser uma prioridade da Sejus, para que não se repitam. É preciso encontrar as falhas no sistema, estruturais ou de recursos humanos. O Espírito Santo tem um passado de descontrole no sistema carcerário que é uma mancha em sua história. Qualquer sinal de que a situação possa estar saindo dos trilhos deve ser encarada com seriedade.