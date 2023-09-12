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O que está acontecendo?

Em menos de uma semana, 14 presos fogem de cadeias em Vila Velha e na Serra

Sindicato defende que superlotação de presos e baixo número de servidores facilita as fugas; Sejus nega acusações e diz que mantém a quantidade de efetivo proporcional
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

12 set 2023 às 16:52

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 16:52

Os 14 detentos que fugiram de presídios em Vila Velha e na Serra
Os 14 detentos que fugiram de presídios em Vila Velha e na Serra Crédito: Montagem | A Gazeta
Em menos de uma semana 14 detentos fugiram de duas unidades prisionais na Grande Vitória. A primeira aconteceu no Centro de Detenção na Serra (CDP), na última quarta-feira (6) — quando sete pessoas conseguiram sair do presídio. Os outros sete escaparam da Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV VI) na noite desta segunda-feira (11).
Além das duas fugas registradas, uma outra tentativa, desta vez frustada, ocorreu no último domingo (10), também no CDP da Serra, mesmo local da primeira evasão. Entre os presos há acusados de crimes sexuais, homicídios e tráfico de drogas. Um deles é Vinicius Florêncio dos Santos, mandante do assassinato do soldado da Polícia Militar Fernando da Cruz Comper. O crime aconteceu em 9 de fevereiro de 2022 e Vinicius foi preso quatro meses depois. 

O que está acontecendo?

Em entrevista à TV Gazeta, o presidente do Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo (Sindaspes), Rhuan Fernandes, apontou a superlotação das unidades prisionais como uma das causas para as ocorrências em pouco tempo.
"Nós estamos com um altíssimo quadro de presos. A exemplo, essa unidade prisional recém-inaugurada em Vila Velha. Ela já inaugura com um número de presos maior do que a capacidade e um número muito baixo de servidores"
Rhuan Fernandes - Sindicato dos Inspetores Penitenciários (Sindaspes)
Aliada à denúncia de superlotação, o presidente explicou que há poucos servidores para conseguir monitorar todos os presos. Fernandes, inclusive, ligou a última fuga em Vila Velha com a que aconteceu na CDP da Serra. "Tem relação até com a fuga da semana passada. Servidores da unidade da Serra onde houve a fuga de sete presos foram transferidos para essa unidade prisional nova (Vila Velha), porém, ficou sem servidor na Serra e sem também nessa unidade", disse.
Quem são os presos que fugiram do Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS):
Sete detentos que fugiram de presídio na Serra
Sete detentos que fugiram de presídio na Serra Crédito: Reprodução
  1. Vinicius Florêncio dos Santos – estava preso desde 5 de junho de 2022 pelo crime de homicídio contra o soldado da Polícia Militar, Fernando da Cruz Comper. Já esteve preso no período de janeiro de 2015 a agosto de 2018 por roubo/furto. 
  2. Rafael De Souza Ferreira – estava preso desde 23 de fevereiro de 2021 por homicídio; 
  3. Douglas Pereira Brum - estava preso desde 30 de setembro de 2022. Já esteve preso no período de dezembro de 2012 a março de 2020. Tem passagens por homicídio, tráfico de drogas e por furto/roubo; 
  4. Lucas Costa Santos - estava preso desde 20 de fevereiro de 2022. Já esteve preso no período de outubro de 2018 a 21 de setembro de 2021. Tem passagens por homicídio e tráfico de drogas; 
  5. David Carlos Ricardo Alexander – estava preso desde 29 de março de 2021. Já esteve preso de 25 a 27 de setembro de 2019. Tem passagens por homicídio e tráfico de drogas; 
  6. Jorge Nunes Alves - estava preso desde 4 de dezembro de 2022. Consta registros de entrada no sistema prisional capixaba no período de abril de 2013 a outubro de 2016. Tem passagens por tráfico de drogas, homicídio e receptação; 
  7. José Vitor Almada Pereira - estava preso desde 23 de outubro de 2022. Já teve passagens pelo sistema prisional no período de novembro de 2020 a agosto de 2021. Tem passagens por homicídio, lesão corporal e tráfico de drogas. 
Quem são os presos que fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6:

01

Deorlevan Andrade de Jesus

Tem passagens por tráfico de drogas, furto/roubo e lesão corporal. Foi recapturado na na tarde de terça-feira (12), em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. 

02

Edinatan Barbosa dos Santos

Tem passagens por furto/roubo e estupro de vulnerável

03

Elvis da Silva Ribeiro

Tem passagens por homicídio e estupro.

04

Felipe Dultra Monteiro

Tem passagens por homicídio, furto/roubo e receptação.

05

Mário Sergio Oliveira Cordeiro

06

Sidney Aparecido de Jesus ou Murilo Donat

Passagens por estupro de vulnerável, estupro, homicídio, lesão corporal e roubo/furto.

07

Valdinei Mota Bruno

Tem passagens por homicídio, estupro de vulnerável e crime de ameaça.

O que diz a Sejus

Questionada pela reportagem, a Sejus garantiu que mantém a quantidade de efetivo proporcional nas unidades prisionais para garantir a segurança das operações e as transferências seguem critérios técnicos e de necessidade. A Secretaria disse ainda que tem atuado para ampliar o número de servidores em todo o Estado. 

Sejus | Na íntegra

A Secretaria da Justiça (Sejus) ressalta que mantém efetivo proporcional nas unidades prisionais para garantir a segurança das operações. As transferências seguem critérios técnicos e de necessidade. A Secretaria tem atuado para ampliar o número de servidores em todo o Estado. Para isso, está em andamento o concurso público, com a oferta de 600 vagas, mais cadastro de reserva. Além disso, também está em curso o processo seletivo para seleção de inspetor penitenciário em designação temporária.

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