Em menos de uma semana, 14 presos fogem de cadeias em Vila Velha e na Serra

O que está acontecendo?
- Vinicius Florêncio dos Santos – estava preso desde 5 de junho de 2022 pelo crime de homicídio contra o soldado da Polícia Militar, Fernando da Cruz Comper. Já esteve preso no período de janeiro de 2015 a agosto de 2018 por roubo/furto.
- Rafael De Souza Ferreira – estava preso desde 23 de fevereiro de 2021 por homicídio;
- Douglas Pereira Brum - estava preso desde 30 de setembro de 2022. Já esteve preso no período de dezembro de 2012 a março de 2020. Tem passagens por homicídio, tráfico de drogas e por furto/roubo;
- Lucas Costa Santos - estava preso desde 20 de fevereiro de 2022. Já esteve preso no período de outubro de 2018 a 21 de setembro de 2021. Tem passagens por homicídio e tráfico de drogas;
- David Carlos Ricardo Alexander – estava preso desde 29 de março de 2021. Já esteve preso de 25 a 27 de setembro de 2019. Tem passagens por homicídio e tráfico de drogas;
- Jorge Nunes Alves - estava preso desde 4 de dezembro de 2022. Consta registros de entrada no sistema prisional capixaba no período de abril de 2013 a outubro de 2016. Tem passagens por tráfico de drogas, homicídio e receptação;
- José Vitor Almada Pereira - estava preso desde 23 de outubro de 2022. Já teve passagens pelo sistema prisional no período de novembro de 2020 a agosto de 2021. Tem passagens por homicídio, lesão corporal e tráfico de drogas.
01
Deorlevan Andrade de Jesus
02
Edinatan Barbosa dos Santos
03
Elvis da Silva Ribeiro
04
Felipe Dultra Monteiro
05
Mário Sergio Oliveira Cordeiro
06
Sidney Aparecido de Jesus ou Murilo Donat
07
Valdinei Mota Bruno
O que diz a Sejus
Sejus | Na íntegra
A Secretaria da Justiça (Sejus) ressalta que mantém efetivo proporcional nas unidades prisionais para garantir a segurança das operações. As transferências seguem critérios técnicos e de necessidade. A Secretaria tem atuado para ampliar o número de servidores em todo o Estado. Para isso, está em andamento o concurso público, com a oferta de 600 vagas, mais cadastro de reserva. Além disso, também está em curso o processo seletivo para seleção de inspetor penitenciário em designação temporária.