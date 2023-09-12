Em menos de uma semana, 14 presos fogem de cadeias em Vila Velha e na Serra

Os 14 detentos que fugiram de presídios em Vila Velha e na Serra Crédito: Montagem | A Gazeta

O que está acontecendo?

Em entrevista à TV Gazeta, o presidente do Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo (Sindaspes), Rhuan Fernandes, apontou a superlotação das unidades prisionais como uma das causas para as ocorrências em pouco tempo.

"Nós estamos com um altíssimo quadro de presos. A exemplo, essa unidade prisional recém-inaugurada em Vila Velha. Ela já inaugura com um número de presos maior do que a capacidade e um número muito baixo de servidores" Rhuan Fernandes - Sindicato dos Inspetores Penitenciários (Sindaspes)

Aliada à denúncia de superlotação, o presidente explicou que há poucos servidores para conseguir monitorar todos os presos. Fernandes, inclusive, ligou a última fuga em Vila Velha com a que aconteceu na CDP da Serra. "Tem relação até com a fuga da semana passada. Servidores da unidade da Serra onde houve a fuga de sete presos foram transferidos para essa unidade prisional nova (Vila Velha), porém, ficou sem servidor na Serra e sem também nessa unidade", disse.

Quem são os presos que fugiram do Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS):

Sete detentos que fugiram de presídio na Serra Crédito: Reprodução

Vinicius Florêncio dos Santos – estava preso desde 5 de junho de 2022 pelo crime de homicídio contra o soldado da Polícia Militar, Fernando da Cruz Comper. Já esteve preso no período de janeiro de 2015 a agosto de 2018 por roubo/furto. Rafael De Souza Ferreira – estava preso desde 23 de fevereiro de 2021 por homicídio; Douglas Pereira Brum - estava preso desde 30 de setembro de 2022. Já esteve preso no período de dezembro de 2012 a março de 2020. Tem passagens por homicídio, tráfico de drogas e por furto/roubo; Lucas Costa Santos - estava preso desde 20 de fevereiro de 2022. Já esteve preso no período de outubro de 2018 a 21 de setembro de 2021. Tem passagens por homicídio e tráfico de drogas; David Carlos Ricardo Alexander – estava preso desde 29 de março de 2021. Já esteve preso de 25 a 27 de setembro de 2019. Tem passagens por homicídio e tráfico de drogas; Jorge Nunes Alves - estava preso desde 4 de dezembro de 2022. Consta registros de entrada no sistema prisional capixaba no período de abril de 2013 a outubro de 2016. Tem passagens por tráfico de drogas, homicídio e receptação; José Vitor Almada Pereira - estava preso desde 23 de outubro de 2022. Já teve passagens pelo sistema prisional no período de novembro de 2020 a agosto de 2021. Tem passagens por homicídio, lesão corporal e tráfico de drogas.

Quem são os presos que fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6:

O que diz a Sejus

Questionada pela reportagem, a Sejus garantiu que mantém a quantidade de efetivo proporcional nas unidades prisionais para garantir a segurança das operações e as transferências seguem critérios técnicos e de necessidade. A Secretaria disse ainda que tem atuado para ampliar o número de servidores em todo o Estado.