Preso por estupro que fugiu em Vila Velha é recapturado após ser agredido

Conforme o boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar, os policiais foram acionados por moradores da região pois Mário estaria machucado e gritando por ajuda. Ao ser abordado pela PM, confessou que havia fugido da prisão e que outras pessoas o teriam reconhecido e passaram a agredi-lo. Por conta da gravidade dos ferimentos do homem, ele foi socorrido até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois transferido para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município.