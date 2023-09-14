Preso por estupro que fugiu em Vila Velha é recapturado após ser agredido

A Polícia Militar recapturou mais um detento que fugiu da da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6, no Complexo Penitenciário de Xuri, na noite de quarta-feira (13). Mário Sergio Oliveira Cordeiro foi encontrado no bairro Cascata, na Serra, após ser agredido por pessoas que o reconheceram.
O homem é o segundo detento recapturado desde a fuga, que aconteceu na noite de segunda-feira (11), após sete detentos serrarem a grade da cela. Na tarde de terça-feira (12), Deorlevan Andrade de Jesus foi localizado em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo.
Conforme o boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar, os policiais foram acionados por moradores da região pois Mário estaria machucado e gritando por ajuda. Ao ser abordado pela PM, confessou que havia fugido da prisão e que outras pessoas o teriam reconhecido e passaram a agredi-lo. Por conta da gravidade dos ferimentos do homem, ele foi socorrido até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois transferido para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município.
Mário tem passagens por roubo e estupro. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que ele está sob escolta hospitalar realizada por policiais penais. Assim que receber alta médica será encaminhado ao sistema prisional.