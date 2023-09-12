Após fuga na Serra, mais sete detentos fogem de presídio em Vila Velha

Sete detentos fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6, no Complexo Penitenciário de Xuri, na noite de segunda-feira (11). Esta é a segunda fuga registrada no sistema prisional capixaba em um intervalo de seis dias. Desde a última quarta-feira (6), a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) realiza buscas por sete internos do Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS) após fuga na unidade.
No último final de semana também foi registrada uma tentativa de fuga na mesma unidade na Serra. A Sejus confirmou que internos do CDP da Serra chegaram a danificar uma cela no domingo (10). “A ocorrência foi identificada e imediatamente contida pelas equipes de segurança da unidade prisional, sem registro de feridos”, esclareceu a pasta, em nota.
Já em relação à fuga registrada durante a madrugada desta terça-feira em Vila Velha, a Sejus explicou que os internos serraram a grade da cela e escalaram o muro para fugir da unidade.
A Sejus enfatizou que uma investigação minuciosa irá apurar as circunstâncias da fuga. "A ocorrência foi registrada junto às autoridades policiais e Poder Judiciário. As buscas pelos foragidos continuam, com atuação do corpo operacional da secretaria, unidades especializadas e levantamentos da Subsecretaria de Estado de Inteligência Prisional. A corregedoria da Sejus também acompanha o caso", informou a Secretaria de Estado da Justiça, em nota.
Questionada pela reportagem, a Sejus informou que não divulga nomes e fotos de detentos ou foragidos, atendendo ao preconizado na Lei de Abuso de Autoridade. No entanto, a reportagem de A Gazeta teve acesso aos nomes dos fugitivos. São eles:
01
Deorlevan Andrade de Jesus
Tem passagens por tráfico de drogas, furto/roubo e lesão corporal. Foi recapturado na tarde de terça-feira (12), em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo.
02
Edinatan Barbosa dos Santos
Tem passagens por furto/roubo e estupro de vulnerável
03
Elvis da Silva Ribeiro
Tem passagens por homicídio e estupro.
04
Felipe Dultra Monteiro
Tem passagens por homicídio, furto/roubo e receptação.
05
Mário Sergio Oliveira Cordeiro
Tem passagens por furto/roubo e estupro. Foi recapturado pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (13), no bairro Cascata, na Serra, após ser reconhecido e agredido por populares.
06
Sidney Aparecido de Jesus ou Murilo Donat
Passagens por estupro de vulnerável, estupro, homicídio, lesão corporal e roubo/furto. Foi recapturado pela Polícia Militar mineira na quarta-feira (27) em Córrego Novo Horizonte, zona rural de Mutum, em Minas Gerais.
07
Valdinei Mota Bruno
Tem passagens por homicídio, estupro de vulnerável e crime de ameaça. Foi recapturado pela Polícia Militar mineira na quarta-feira (27) em Córrego Novo Horizonte, zona rural de Mutum, em Minas Gerais.
Outra fuga
Sete detentos fugiram do Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS) na madrugada de quarta-feira (6). A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), afirmou que a fuga teria ocorrido por meio da abertura de ventilação da cela - que é voltada para o pátio externo da unidade e cercado por alambrados - e foi constatada no momento da contagem de internos da galeria.
Procurada pela reportagem na noite de segunda-feira (11), a secretaria afirmou que todos os procedimentos de praxe foram adotados e que atua em conjunto com as forças policiais para recaptura dos foragidos. O esforço é feito por meio da Subsecretaria de Estado de Inteligência Prisional, juntamente com policiais penais que fazem parte do quadro operacional. Até o momento, não houve recaptura.
Os fugitivos do CDPS são:
- David Carlos Ricardo Alexander – estava preso desde 29 de março de 2021. Já esteve preso de 25 a 27 de setembro de 2019. Tem passagens por homicídio e tráfico de drogas;
- José Vitor Almada Pereira - estava preso desde 23 de outubro de 2022. Já teve passagens pelo sistema prisional no período de novembro de 2020 a agosto de 2021. Tem passagens por homicídio, lesão corporal e tráfico de drogas;
- Douglas Pereira Brum - estava preso desde 30 de setembro de 2022. Já esteve preso no período de dezembro de 2012 a março de 2020. Tem passagens por homicídio, tráfico de drogas e por furto/roubo;
- Jorge Nunes Alves - estava preso desde 4 de dezembro de 2022. Consta registros de entrada no sistema prisional capixaba no período de abril de 2013 a outubro de 2016. Tem passagens por tráfico de drogas, homicídio e receptação;
- Lucas Costa Santos - estava preso desde 20 de fevereiro de 2022. Já esteve preso no período de outubro de 2018 a 21 de setembro de 2021. Tem passagens por homicídio e tráfico de drogas;
- Rafael De Souza Ferreira – estava preso desde 23 de fevereiro de 2021 por homicídio;
- V.F.S. – estava preso desde 5 de junho de 2022 pelo crime de homicídio. Já esteve preso no período de janeiro de 2015 a agosto de 2018 por roubo/furto.