Após fuga na Serra, mais sete detentos fogem de presídio em Vila Velha

Detentos que fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6, no Complexo Penitenciário de Xuri Crédito: Reprodução

No último final de semana também foi registrada uma tentativa de fuga na mesma unidade na Serra. A Sejus confirmou que internos do CDP da Serra chegaram a danificar uma cela no domingo (10). “A ocorrência foi identificada e imediatamente contida pelas equipes de segurança da unidade prisional, sem registro de feridos”, esclareceu a pasta, em nota.

Já em relação à fuga registrada durante a madrugada desta terça-feira em Vila Velha, a Sejus explicou que os internos serraram a grade da cela e escalaram o muro para fugir da unidade.

A Sejus enfatizou que uma investigação minuciosa irá apurar as circunstâncias da fuga. "A ocorrência foi registrada junto às autoridades policiais e Poder Judiciário. As buscas pelos foragidos continuam, com atuação do corpo operacional da secretaria, unidades especializadas e levantamentos da Subsecretaria de Estado de Inteligência Prisional. A corregedoria da Sejus também acompanha o caso", informou a Secretaria de Estado da Justiça, em nota.

Questionada pela reportagem, a Sejus informou que não divulga nomes e fotos de detentos ou foragidos, atendendo ao preconizado na Lei de Abuso de Autoridade. No entanto, a reportagem de A Gazeta teve acesso aos nomes dos fugitivos. São eles:

Outra fuga

Sete detentos fugiram do Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS) na madrugada de quarta-feira (6). A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), afirmou que a fuga teria ocorrido por meio da abertura de ventilação da cela - que é voltada para o pátio externo da unidade e cercado por alambrados - e foi constatada no momento da contagem de internos da galeria.

Procurada pela reportagem na noite de segunda-feira (11), a secretaria afirmou que todos os procedimentos de praxe foram adotados e que atua em conjunto com as forças policiais para recaptura dos foragidos. O esforço é feito por meio da Subsecretaria de Estado de Inteligência Prisional, juntamente com policiais penais que fazem parte do quadro operacional. Até o momento, não houve recaptura.

Os fugitivos do CDPS são: