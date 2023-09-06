Sete detentos fogem de presídio na Serra; confira quem são eles

Sete detentos fugiram do Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS) na madrugada desta quarta-feira (6). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) , que afirmou que a fuga teria ocorrido por meio da abertura de ventilação da cela - que é voltada para o pátio externo da unidade e cercado por alambrados - e foi constatada no momento da contagem de internos da galeria.

As circunstâncias da fuga serão devidamente apuradas. Ainda segundo a Sejus, policiais penais realizam buscas na região do complexo, com apoio de equipes da Subsecretaria de Estado de Inteligência Prisional (Subip), Diretoria de Operações Táticas (DOT) e Diretoria de Segurança Penitenciária (DSP) da Sejus.

“O fato foi comunicado às forças de segurança do Estado e às instituições que compõem o sistema de justiça. A Corregedoria acompanha o caso. Até o momento, não houve recaptura”, informou a secretaria.

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A Sejus afirmou que não divulga nomes e fotos de detentos ou foragidos, atendendo ao preconizado na Lei de Abuso de Autoridade. No entanto, a reportagem de A Gazeta teve acesso aos nomes dos detentos que fugiram.



Os fugitivos são:

Sete detentos que fugiram de presídio na Serra Crédito: Reprodução