Sete detentos fugiram do Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS) na madrugada desta quarta-feira (6). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que afirmou que a fuga teria ocorrido por meio da abertura de ventilação da cela - que é voltada para o pátio externo da unidade e cercado por alambrados - e foi constatada no momento da contagem de internos da galeria.
As circunstâncias da fuga serão devidamente apuradas. Ainda segundo a Sejus, policiais penais realizam buscas na região do complexo, com apoio de equipes da Subsecretaria de Estado de Inteligência Prisional (Subip), Diretoria de Operações Táticas (DOT) e Diretoria de Segurança Penitenciária (DSP) da Sejus.
“O fato foi comunicado às forças de segurança do Estado e às instituições que compõem o sistema de justiça. A Corregedoria acompanha o caso. Até o momento, não houve recaptura”, informou a secretaria.
Sete detentos fogem de presídio na Serra; confira quem são eles
A Sejus afirmou que não divulga nomes e fotos de detentos ou foragidos, atendendo ao preconizado na Lei de Abuso de Autoridade. No entanto, a reportagem de A Gazeta teve acesso aos nomes dos detentos que fugiram.
Os fugitivos são:
- Vinicius Florêncio dos Santos – estava preso desde 5 de junho de 2022 pelo crime de homicídio contra o soldado da Polícia Militar, Fernando da Cruz Comper. Já esteve preso no período de janeiro de 2015 a agosto de 2018 por roubo/furto.
- Rafael De Souza Ferreira – estava preso desde 23 de fevereiro de 2021 por homicídio;
- Douglas Pereira Brum - estava preso desde 30 de setembro de 2022. Já esteve preso no período de dezembro de 2012 a março de 2020. Tem passagens por homicídio, tráfico de drogas e por furto/roubo;
- Lucas Costa Santos - estava preso desde 20 de fevereiro de 2022. Já esteve preso no período de outubro de 2018 a 21 de setembro de 2021. Tem passagens por homicídio e tráfico de drogas;
- David Carlos Ricardo Alexander – estava preso desde 29 de março de 2021. Já esteve preso de 25 a 27 de setembro de 2019. Tem passagens por homicídio e tráfico de drogas;
- Jorge Nunes Alves - estava preso desde 4 de dezembro de 2022. Consta registros de entrada no sistema prisional capixaba no período de abril de 2013 a outubro de 2016. Tem passagens por tráfico de drogas, homicídio e receptação;
- José Vitor Almada Pereira - estava preso desde 23 de outubro de 2022. Já teve passagens pelo sistema prisional no período de novembro de 2020 a agosto de 2021. Tem passagens por homicídio, lesão corporal e tráfico de drogas;