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Dois fugitivos de presídio em Vila Velha são recapturados em Minas Gerais

Sidney Aparecido de Jesus e Valdinei Mota Bruno escaparam no dia 11 de setembro, junto com outros cinco detentos
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

28 set 2023 às 10:42

Publicado em 28 de Setembro de 2023 às 10:42

Sidney Aparecido de Jesus e Valdinei Mota Bruno, fugitivos recapturados em MG
Sidney Aparecido de Jesus e Valdinei Mota Bruno, fugitivos recapturados em MG Crédito: Reprodução
Mais dois fugitivos da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6, no Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha, foram recapturados. Sidney Aparecido de Jesus e Valdinei Mota Bruno estavam em um barraco na localidade de Córrego Novo Horizonte, Zona Rural de Mutum, em Minas Gerais, e foram localizados na última quarta-feira (27). 
Os dois fugiram no dia 11 de setembro deste ano, junto com outros cinco criminosos. Na ficha criminal dos detentos que escaparam havia homicídios, roubos, tráfico de drogas e até estupro. Com a localização de Sidney e Valdinei, sobe para quatro o total de fugitivos recapturados.  
De acordo com a Polícia Militar mineira, os dois foram localizados durante a Operação Safra Segura, que visa prevenir e reprimir crimes de furto e roubo de café. A equipe recebeu informações de que a dupla estaria escondida perto de uma propriedade. "Os militares realizaram levantamentos e chegaram ao local, onde foram recebidos pelos infratores, e ao pesquisarem seus nomes no sistema informatizado, constatou-se que ambos possuíam mandados de prisão em aberto. Eles foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil", detalhou a corporação.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que os dois "permanecem no sistema prisional mineiro até que ocorra o recambiamento para o sistema prisional capixaba. Na ocasião da prisão, a polícia mineira realizou a troca de informações com a Sejus por meio da Subsecretaria de Inteligência Prisional (Subip)", informou a pasta. 

Quem são os recapturados

Conforme publicado por A Gazeta, Sidney tem passagens por estupro de vulnerável, estupro, homicídio, lesão corporal e roubo/furto. Na ficha de Valdinei consta passagens por homicídio, estupro de vulnerável e ameaça. Leia aqui quem eram os sete foragidos.

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