Dois fugitivos de presídio em Vila Velha são recapturados em Minas Gerais

De acordo com a Polícia Militar mineira, os dois foram localizados durante a Operação Safra Segura, que visa prevenir e reprimir crimes de furto e roubo de café. A equipe recebeu informações de que a dupla estaria escondida perto de uma propriedade. "Os militares realizaram levantamentos e chegaram ao local, onde foram recebidos pelos infratores, e ao pesquisarem seus nomes no sistema informatizado, constatou-se que ambos possuíam mandados de prisão em aberto. Eles foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil", detalhou a corporação.