Dois fugitivos de presídio em Vila Velha são recapturados em Minas Gerais

Mais dois fugitivos da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6, no Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha, foram recapturados. Sidney Aparecido de Jesus e Valdinei Mota Bruno estavam em um barraco na localidade de Córrego Novo Horizonte, Zona Rural de Mutum, em Minas Gerais, e foram localizados na última quarta-feira (27).
Os dois fugiram no dia 11 de setembro deste ano, junto com outros cinco criminosos. Na ficha criminal dos detentos que escaparam havia homicídios, roubos, tráfico de drogas e até estupro. Com a localização de Sidney e Valdinei, sobe para quatro o total de fugitivos recapturados.
De acordo com a Polícia Militar mineira, os dois foram localizados durante a Operação Safra Segura, que visa prevenir e reprimir crimes de furto e roubo de café. A equipe recebeu informações de que a dupla estaria escondida perto de uma propriedade. "Os militares realizaram levantamentos e chegaram ao local, onde foram recebidos pelos infratores, e ao pesquisarem seus nomes no sistema informatizado, constatou-se que ambos possuíam mandados de prisão em aberto. Eles foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil", detalhou a corporação.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que os dois "permanecem no sistema prisional mineiro até que ocorra o recambiamento para o sistema prisional capixaba. Na ocasião da prisão, a polícia mineira realizou a troca de informações com a Sejus por meio da Subsecretaria de Inteligência Prisional (Subip)", informou a pasta.
Quem são os recapturados
Conforme publicado por A Gazeta, Sidney tem passagens por estupro de vulnerável, estupro, homicídio, lesão corporal e roubo/furto. Na ficha de Valdinei consta passagens por homicídio, estupro de vulnerável e ameaça. Leia aqui quem eram os sete foragidos.