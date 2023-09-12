De assassinos a estupradores: veja os fugitivos de presídio em Vila Velha

Penitenciária Estadual de Vila Velha 6 Crédito: Divulgação / Sejus

Atualização Até quinta-feira (28/9), quatro suspeitos haviam sido recapturados: Deorlevan Andrade de Jesus, no dia 12, em Atílio Vivácqua; Mário Sergio Oliveira Cordeiro, no dia 13, na Serra; Sidney Aparecido de Jesus e Valdinei Mota Bruno, no dia 27, em Minas Gerais.

A Sejus afirmou que não divulga nomes e fotos de detentos ou foragidos, atendendo ao preconizado na Lei de Abuso de Autoridade. No entanto, a reportagem de A Gazeta teve acesso aos nomes dos detentos que fugiram. São eles:

01 Deorlevan Andrade de Jesus Tem passagens por tráfico de drogas, furto/roubo e lesão corporal. 02 Edinatan Barbosa dos Santos Tem passagens por furto/roubo e estupro de vulnerável 03 Elvis da Silva Ribeiro Tem passagens por homicídio e estupro. 04 Felipe Dultra Monteiro Tem passagens por homicídio, furto/roubo e receptação. 05 Mário Sergio Oliveira Cordeiro Tem passagens por furto/roubo e estupro. 06 Sidney Aparecido de Jesus ou Murilo Donat Passagens por estupro de vulnerável, estupro, homicídio, lesão corporal e roubo/furto. 07 Valdinei Mota Bruno Tem passagens por homicídio, estupro de vulnerável e crime de ameaça.

Sejus explicou que os internos serraram a grade da cela e escalaram o muro para fugir da unidade. Buscas foram realizadas nas imediações do Complexo de Xuri, mas não houve recaptura até a publicação desta matéria.

A Secretaria de Estado da Justiça ainda enfatizou que uma investigação minuciosa irá apurar as circunstâncias da fuga. "A ocorrência foi registrada junto às autoridades policiais e Poder Judiciário. As buscas pelos foragidos continuam, com atuação do corpo operacional da secretaria, unidades especializadas e levantamentos da Subsecretaria de Estado de Inteligência Prisional. A Corregedoria da Sejus também acompanha o caso", informou, em nota.

Penitenciária recém-inaugurada

A Penitenciária Estadual de Vila Velha VI (PEVV6), no Complexo Prisional de Xuri, foi inaugurada no dia 25 de julho deste ano. Com investimento de R$ 57 milhões, a nova unidade, administrada pela Secretaria da Justiça (Sejus), tem capacidade para 800 vagas, que atendem aos regimes fechado e semiaberto.

Segundo a Sejus, foram transferidos para a PEVV6, os internos da Penitenciária Estadual de Vila Velha 5 (PEVV5) e da Penitenciária Semiaberta de Cariacica (PSC).

Conforme divulgado pela Sejus na inauguração, a penitenciária tem 15 mil metros quadrados de área construída, conta com 2/3 do espaço voltado aos projetos de ressocialização, com módulos específicos para oficinas de trabalho. O local é composto com instalações de triagem e isolamento, automação de todas as portas de segurança dos setores interno e intermediário, acessibilidade, captação de água da chuva e reuso.

Outra fuga

Na última quarta-feira (6), sete detentos fugiram do Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS) . A Sejus afirmou que a fuga teria ocorrido por meio da abertura de ventilação da cela - que é voltada para o pátio externo da unidade e cercado por alambrados - e foi constatada no momento da contagem de internos da galeria. Até o momento, não houve recapturados.

Os fugitivos são:

David Carlos Ricardo Alexander – estava preso desde 29 de março de 2021. Já esteve preso de 25 a 27 de setembro de 2019. Tem passagens por homicídio e tráfico de drogas; José Vitor Almada Pereira - estava preso desde 23 de outubro de 2022. Já teve passagens pelo sistema prisional no período de novembro de 2020 a agosto de 2021. Tem passagens por homicídio, lesão corporal e tráfico de drogas; Douglas Pereira Brum - estava preso desde 30 de setembro de 2022. Já esteve preso no período de dezembro de 2012 a março de 2020. Tem passagens por homicídio, tráfico de drogas e por furto/roubo; Jorge Nunes Alves - estava preso desde 4 de dezembro de 2022. Consta registros de entrada no sistema prisional capixaba no período de abril de 2013 a outubro de 2016. Tem passagens por tráfico de drogas, homicídio e receptação; Lucas Costa Santos - estava preso desde 20 de fevereiro de 2022. Já esteve preso no período de outubro de 2018 a 21 de setembro de 2021. Tem passagens por homicídio e tráfico de drogas; Rafael De Souza Ferreira – estava preso desde 23 de fevereiro de 2021 por homicídio; V.F.S. – estava preso desde 5 de junho de 2022 pelo crime de homicídio. Já esteve preso no período de janeiro de 2015 a agosto de 2018 por roubo/furto.

Tentativa de fuga