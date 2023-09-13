Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Sul do Estado

Detento que fugiu de presídio em Vila Velha é recapturado pela PM

Deorlevan Andrade de Jesus foi localizado em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, pela Polícia Militar, na terça-feira (12)
Jaciele Simoura

Publicado em 

13 set 2023 às 08:16

Deorlevan Andrade de Jesus Crédito: Reprodução
Um dos detentos que fugiu da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6, no Complexo Penitenciário de Xuri, foi recapturado na tarde de terça-feira (12). Deorlevan Andrade de Jesus foi localizado em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. A Secretaria da Justiça (Sejus) informou que a ocorrência está em andamento na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e não há mais detalhes.
Deorlevan, que tem passagens por tráfico de drogas, roubo e lesão corporal, fugiu com outros seis detentos na noite de segunda-feira (11), após serrarem a grade da cela e escalarem o muro para fugir da unidade. 
A Sejus ressaltou que as buscas pelos foragidos continuam, com atuação do corpo operacional da secretaria, unidades especializadas e levantamentos da Subsecretaria de Estado de Inteligência Prisional.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados