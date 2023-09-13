Detento que fugiu de presídio em Vila Velha é recapturado pela PM

Um dos detentos que fugiu da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6, no Complexo Penitenciário de Xuri, foi recapturado na tarde de terça-feira (12). Deorlevan Andrade de Jesus foi localizado em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. A Secretaria da Justiça (Sejus) informou que a ocorrência está em andamento na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e não há mais detalhes.
Deorlevan, que tem passagens por tráfico de drogas, roubo e lesão corporal, fugiu com outros seis detentos na noite de segunda-feira (11), após serrarem a grade da cela e escalarem o muro para fugir da unidade.
A Sejus ressaltou que as buscas pelos foragidos continuam, com atuação do corpo operacional da secretaria, unidades especializadas e levantamentos da Subsecretaria de Estado de Inteligência Prisional.