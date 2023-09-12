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Soldado Comper

Preso que fugiu de cadeia na Serra mandou matar PM

Soldado Comper foi assassinado na frente de um supermercado em 2022. A Polícia Civil concluiu que Vinicius Florêncio mandou matar o policial por vingança
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

12 set 2023 às 14:03

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 14:03

Vinicius Florencio dos Santos
Vinicius Florêncio dos Santos, um dos presos que fugiram na Serra Crédito: Reprodução
Entre os detentos que fugiram do Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS) na última quarta-feira (6) está Vinicius Florêncio dos Santos, acusado de ser o mandante do assassinato do soldado da Polícia Militar Fernando da Cruz Comper.
O policial foi baleado em frente a um supermercado na Serra no dia 9 de fevereiro de 2022 e teve a morte confirmada no dia 19 do mesmo mês por familiares. O soldado ficou internado em estado grave na UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Polícia Civil concluiu que o crime foi motivado por vingança. Em 2021, Everton dos Santos Silva, de 28 anos, foi assassinado durante uma abordagem da Polícia Militar em Central Carapina, na Serra. Na ocasião, o policial que atirou no rapaz foi preso. O homem morto era primo de Vinicius Florêncio dos Santos, o Bizim, que resolveu mandar matar o soldado Comper apenas por ele ser policial.
As investigações mostraram, no entanto, que Comper não foi o policial que atirou em Vinícius e sequer estava na ação policial naquele dia, não tendo nada a ver com a morte de Everton.
"A motivação foi uma forma de vingança relativa à morte do primo do Vinicius, que foi morto durante uma blitz da Polícia Militar no dia 28 de maio de 2021 no bairro Central Carapina. Após esse fato, o Vinicius dizia para todos que iria vingar a morte do primo, matando um policial militar", afirmou, na época do caso, o delegado Rodrigo Sandi Mori.
Vinicius foi preso quatro meses após o crime e desde então estava na cadeia até que fugiu no dia 6 de setembro. 

Entenda a fuga na Serra

Fugitivos do Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS)
Fugitivos do Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS) Crédito: Reprodução
Sete detentos fugiram do Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS) na madrugada do dia 6 de setembro. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)  afirmou que a fuga teria ocorrido por meio da abertura de ventilação da cela - que é voltada para o pátio externo da unidade e cercado por alambrados - e foi constatada no momento da contagem de internos da galeria.
Os fugitivos são:
  1. David Carlos Ricardo Alexander – estava preso desde 29 de março de 2021. Já esteve preso de 25 a 27 de setembro de 2019. Tem passagens por homicídio e tráfico de drogas;

  2. José Vitor Almada Pereira - estava preso desde 23 de outubro de 2022. Já teve passagens pelo sistema prisional no período de novembro de 2020 a agosto de 2021. Tem passagens por homicídio, lesão corporal e tráfico de drogas;

  3. Douglas Pereira Brum - estava preso desde 30 de setembro de 2022. Já esteve preso no período de dezembro de 2012 a março de 2020. Tem passagens por homicídio, tráfico de drogas e por furto/roubo;

  4. Jorge Nunes Alves - estava preso desde 4 de dezembro de 2022. Consta registros de entrada no sistema prisional capixaba no período de abril de 2013 a outubro de 2016. Tem passagens por tráfico de drogas, homicídio e receptação;

  5. Lucas Costa Santos - estava preso desde 20 de fevereiro de 2022. Já esteve preso no período de outubro de 2018 a 21 de setembro de 2021. Tem passagens por homicídio e tráfico de drogas;

  6. Rafael De Souza Ferreira – estava preso desde 23 de fevereiro de 2021 por homicídio;

  7. Vinicius Florêncio dos Santos – estava preso desde 5 de junho de 2022 pelo crime de homicídio contra o soldado da Polícia Militar, Fernando da Cruz Comper. Já esteve preso no período de janeiro de 2015 a agosto de 2018 por roubo/furto. 

Tentativa de fuga

No domingo (10) foi registrada uma tentativa de fuga Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS). Segundo a Sejus, houve tentativa de dano à estrutura de uma cela. A ocorrência foi identificada e imediatamente contida pelas equipes de segurança da unidade prisional, sem registro de feridos.

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