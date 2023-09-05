Jovens mortos em Sooretama foram vítimas de uma guerra covarde

Corpos encontrados são dos três jovens desaparecidos em Sooretama Crédito: Montagem | A Gazeta

Mas é inevitável: com a confirmação de mais essa tragédia, fica o gosto amargo de mais um episódio no qual a sociedade falhou miseravelmente. Porque é absurdo demais apenas imaginar que adolescentes sejam alvo de tanta atrocidade pelo simples fato de morarem em um bairro vizinho. Jovens que pagaram com a vida por uma rivalidade que nada tem a ver com eles, além da coincidência geográfica.

Não se pode aceitar com passividade que esse tipo de violência, já insuportável em bairros conflagrados da Grande Vitória, se alastre para o interior. O tráfico de drogas é um negócio que se expande onde há demanda, e é papel do Estado impedir que essas franquias do crime vinguem nas cidades menores.