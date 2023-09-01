O quebra-cabeça que ajudou polícia a localizar os três jovens em Sooretama

Historicamente, os bairros Areal e Baixada, em Sooretama, são rivais no tráfico de entorpecentes da região. No dia 18 de agosto, data em que os três jovens desapareceram, um homem, que não tinha envolvimento com tráfico de drogas, estava na barbearia no Areal, momento em que recebeu o ataque de uma organização criminosa.



"Embora este rapaz tenha tomado uns tiros, ele sobrevive, mas a notícia circula. Segundo a família, os adolescentes, com curiosidade, vão até o local com outro irmão mais velho. Eles ficam sabendo o que aconteceu e o irmão mais velho diz: 'Vou para casa da minha sogra e vocês voltam!". Mas nunca mais voltaram", detalhou o secretário Alexandre Ramalho.