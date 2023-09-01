O quebra-cabeça que ajudou polícia a localizar os três jovens em Sooretama

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Alexandre Ramalho, uma das primeiras pistas encontradas pela corporação foi a do carro que havia transportado os adolescentes.
Embora a polícia tenha interrogado o motorista na quinta-feira (24), não havia elementos suficientes para decretar a prisão dele, que só foi possível no dia 30 de agosto, após um mandado de prisão expedido pela Justiça. O homem, de 43 anos, não teve o nome divulgado. Segundo o coronel, foi ele que, inclusive, quem indicou para os policiais onde estavam os corpos.
Superintendente da Polícia Civil na região Norte, o delegado Fabrício Dutra destacou ainda que o carro foi identificado após denúncias via Disque 181. Com as informações em mãos, os policiais conseguiram localizá-lo durante uma abordagem.
"O homem começou a tentar emitir álibis, dizendo que esteve, de fato, no bairro, mas para socorrer a vítima da tentativa de homicídio. Perguntamos quem seria essa pessoa, mas vimos que ela não existia", detalhou.
Ainda de acordo com Ramalho, esse motorista de aplicativo teria levado os meninos para a plantação, onde foram executados.
Em conversa com a imprensa nesta sexta (1º), Alexandre Ramalho apontou ainda a participação de um segundo suspeito, um adolescente, que havia fugido do município de Sooretama e estava em escondido no bairro Jardim Carapina, na Serra. O menor de idade foi apreendido nesta quinta-feira (31), e o nome dele não será divulgado, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
"Conseguimos localizá-lo e também voltamos ao interrogatório do motorista de aplicativo, e mais informações foram surgindo", contou o coronel. A apreensão foi feita com o apoio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Serra.
Após o interrogatório feito com o adolescente, a polícia conseguiu identificar, ainda nesta sexta-feira (1°), o individuo Marcos Vinícius, vulgo Caíque, apontado como chefe do tráfico de drogas do bairro Areal.
"A polícia localizou esse criminoso, e esse indivíduo não aceitou a ordem de prisão. Ele trocou tiros com a Polícia Militar, quebrou o vidro da viatura, atingiu uma criança de 11 anos no braço. A criança, graças a Deus, foi socorrida, está bem", destacou o secretário.
Segundo a Polícia Civil, as diligências continuam, e outros detalhes não foram repassados para não atrapalhar as investigações.