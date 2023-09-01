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Mortos por traficantes

O quebra-cabeça que ajudou polícia a localizar os três jovens em Sooretama

Primeiras pistas concretas começaram a surgir no dia 24 de agosto; dois homens foram presos e um menor apreendido em Jardim Carapina, na Serra
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

01 set 2023 às 20:56

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 20:56

Três corpos são encontrados em Sooretama
Corpos foram encontrados nesta sexta (1º), em uma área de plantação de eucalipto Crédito: Viviane Maciel
A identificação de três principais suspeitos ajudou a Polícia Civil a localizar os corpos dos adolescentes desaparecidos no município de Sooretama, região Norte do Estado, desde o dia 18 de agosto. Carlos Henrique do Nascimento Trajanos e Kauã Loureiro Corrêa, ambos de 15 anos, e Wellington Gomes Simon, de 14 anos, foram encontrados nesta sexta-feira (1º) em uma área de plantação de eucalipto do município.

Informações iniciais

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Alexandre Ramalho, uma das primeiras pistas encontradas pela corporação foi a do carro que havia transportado os adolescentes. 
O veículo, que era usado como transporte de aplicativo, foi apreendido no dia 24 de agosto, seis dias após o crime, e tinha vestígios de sangue. Familiares dos três jovens chegaram a coletar sangue para comparar com o material, que ainda não teve o resultado divulgado.
Embora a polícia tenha interrogado o motorista na quinta-feira (24), não havia elementos suficientes para decretar a prisão dele, que só foi possível no dia 30 de agosto, após um mandado de prisão expedido pela Justiça. O homem, de 43 anos, não teve o nome divulgado. Segundo o coronel, foi ele que, inclusive, quem indicou para os policiais onde estavam os corpos.
Autoridades em coletiva de imprensa dão detalhes sobre adolescentes desaparecidos no ES
Autoridades em coletiva de imprensa deram detalhes sobre adolescentes desaparecidos no ES Crédito: Maria Fernanda Conti
Superintendente da Polícia Civil na região Norte, o delegado Fabrício Dutra destacou ainda que o carro foi identificado após denúncias via Disque 181. Com as informações em mãos, os policiais conseguiram localizá-lo durante uma abordagem.
"O homem começou a tentar emitir álibis, dizendo que esteve, de fato, no bairro, mas para socorrer a vítima da tentativa de homicídio. Perguntamos quem seria essa pessoa, mas vimos que ela não existia", detalhou.

O "estopim" do crime

Historicamente, os bairros Areal e Baixada, em Sooretama, são rivais no tráfico de entorpecentes da região. No dia 18 de agosto, data em que os três jovens desapareceram, um homem, que não tinha envolvimento com tráfico de drogas, estava na barbearia no Areal, momento em que recebeu o ataque de uma organização criminosa.

"Embora este rapaz tenha tomado uns tiros, ele sobrevive, mas a notícia circula. Segundo a família, os adolescentes, com curiosidade, vão até o local com outro irmão mais velho. Eles ficam sabendo o que aconteceu e o irmão mais velho diz: 'Vou para casa da minha sogra e vocês voltam!". Mas nunca mais voltaram", detalhou o secretário Alexandre Ramalho.

Ainda de acordo com Ramalho, esse motorista de aplicativo teria levado os meninos para a plantação, onde foram executados. 
Sooretama
A localização de onde os meninos foram encontrados enterrados em uma cova rasa em Sooretama Crédito: Reprodução/Google Maps

Nova incursão

Em conversa com a imprensa nesta sexta (1º), Alexandre Ramalho apontou ainda a participação de um segundo suspeito, um adolescente, que havia fugido do município de Sooretama e estava em escondido no bairro Jardim Carapina, na Serra. O menor de idade foi apreendido nesta quinta-feira (31), e o nome dele não será divulgado, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Local onde foram encontrados os corpos dos três adolescentes de Sooretama
Local onde foram encontrados os corpos dos três adolescentes de Sooretama Crédito: Viviane Maciel
"Conseguimos localizá-lo e também voltamos ao interrogatório do motorista de aplicativo, e mais informações foram surgindo", contou o coronel. A apreensão foi feita com o apoio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Serra.

Troca de tiros com PM

Após o interrogatório feito com o adolescente, a polícia conseguiu identificar, ainda nesta sexta-feira (1°), o individuo Marcos Vinícius, vulgo Caíque, apontado como chefe do tráfico de drogas do bairro Areal.
Desaparecidos em Sooretama: corpos são encontrados
Marcos Vinícius Coutinho de Carvalho, o Caíque, de 20 anos Crédito: Divulgação | Sesp
"A polícia localizou esse criminoso, e esse indivíduo não aceitou a ordem de prisão. Ele trocou tiros com a Polícia Militar, quebrou o vidro da viatura, atingiu uma criança de 11 anos no braço. A criança, graças a Deus, foi socorrida, está bem", destacou o secretário.
"O que presenciamos, eu e o doutor Fabrício (superintendente da polícia na região Norte), são cenas de extrema crueldade – que não vamos relatar por nos abalar psicologicamente, mas muito mais em respeito aos familiares"
Alexandre Ramalho - Secretário de Segurança do ES
Segundo a Polícia Civil, as diligências continuam, e outros detalhes não foram repassados para não atrapalhar as investigações.
Com informações do g1ES

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