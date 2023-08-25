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Há uma semana

"Chego em casa e me dá um vazio", diz pai de jovem desaparecido em Sooretama

Kauã, Carlos e Wellington estão desaparecidos desde a última sexta-feira (18) após um tiroteio na cidade do Norte do ES; polícia intensifica buscas
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

25 ago 2023 às 16:41

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 16:41

Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, são os adolescentes desaparecidos após tiroteio em Sooretama
Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, são os adolescentes desaparecidos após tiroteio em Sooretama Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Já faz uma semana que as famílias dos adolescentes Kauã Loureiro e Carlos Henrique Trajanos, ambos de 15 anos, e Wellington Simon, de 14, estão angustiadas por respostas do paradeiro dos meninos. Os três jovens estão desaparecidos desde a última sexta-feira (18) após um tiroteio no bairro Sayonara, em Sooretama, no Norte do Estado.
Desde então, a Polícia Civil, ao lado de outras forças de segurança, tem intensificado os trabalhos de busca e investigação. 
Em entrevista ao repórter da TV Gazeta Norte, Tiago Félix, os pais de Wellington e Kauã expressaram preocupações e a saudade que sentem dos filhos. 
"Eu 'tô' arrasado. A gente não tem nem o que falar!"
Leomar Simon - Pai de Wellington Simon
O pai de Kauã também revelou à reportagem a angústia. 
"Chego em casa e me dá um vazio. Vejo a bolsa do meu filho de ir para a escola, vejo as roupas, a cama dele... Mas 'cadê' meu filho?"
Marcelo Corrêa - Pai de Kauã Loureiro
Familiares esperando por informações na prefeitura de Sooretama
Familiares esperando por informações na Prefeitura de Sooretama Crédito: Tiago Félix
De acordo com apurações do repórter Tiago Félix, pelo menos três áreas serão vasculhadas pelas equipes de resgate nesta sexta-feira (25). São regiões como plantações de eucalipto, de café e de mata fechada. 
"Nós começamos as buscas adentrando a cidade [de Sooretama]. Agora nós começamos do outro lado da cidade, já próximo a Linhares"
Fabrício Dutra - Superintendente de Polícia da região Norte

Uma semana de buscas

Em buscas realizadas em uma região conhecida como "Matinha" na última segunda-feira (21), policiais chegaram a encontrar bicicletas abandonadas, que poderiam pertencer aos três jovens. No entanto, foi constatado que essas bicicletas não eram dos adolescentes, mas sim, foram furtadas ou deixadas no local. 
Na última terça-feira (22), familiares dos adolescentes realizaram um protesto na BR 101, em Sooretama, e fecharam a estrada por cerca de cinco horas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Já na última quarta-feira (23), a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima de que os três amigos poderiam estar em uma região conhecida como Rocinha, onde há uma área de vegetação e ocorre a desova de corpos, e intensificou os trabalhos de procura pelos meninos no local. O trabalho também ganhou a ajuda de drone e cães farejadores.
Durante buscas realizadas, foram encontrados alguns materiais recolhidos pela Polícia Civil e encaminhados para Vitória para passarem por perícia na última quinta-feira (24). A informação foi confirmada pelo delegado Fabrício Dutra, superintendente da corporação na região Norte.
Além dos materiais, que não foram informados, um carro foi apreendido durante as buscas aos jovens. A polícia aguarda, agora, o resultado dos exames. 
Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, nesta sexta-feira (25), o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, disse que a Polícia Civil recebeu a informação de que o veículo encontrado teria transportado os amigos. 
Os trabalhos de buscas continuam com apoio de um helicóptero do Núcleo de Operações de Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), que possibilita um mapeamento em uma área mais ampla. Até o momento, Kauã, Carlos e Wellington não foram encontrados. 
A Polícia Civil também pede ajuda da população para mais informações do paradeiro dos adolescentes. As ligações, anônimas, podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181.

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