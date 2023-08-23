Policiais usam drone e cães nas buscas por três meninos em Sooretama

Área onde polícia realiza buscas com drone e cães farejadores em Sooretama Crédito: Tiago Félix

Segundo o superintendente de Polícia da Região Norte, delegado Fabrício Dutra, o trabalho policial foi intensificado e, até o momento, ninguém foi preso e os meninos não foram localizados e não foram obtidas mais notícias do paradeiro deles.

Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, são os adolescentes desaparecidos após tiroteio em Sooretama Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Wellington Simon, de 14 anos, e Kauã Loureiro e Carlos Henrique Trajanos, ambos de 15, desapareceram no fim da tarde da última sexta-feira (18). Eles moram no bairro Sayonara e não foram mais vistos depois que foram até um bairro vizinho ver uma pessoa baleada.

As famílias dos jovens foram recebidas pelo prefeito de Sooretama, Alessandro Broedel, e pela cúpula da segurança pública do Estado. Elas cobraram mais celeridade nas investigações e o funcionamento de câmeras de segurança na cidade.

Por nota, a Prefeitura de Sooretama informou que a instalação do sistema de câmeras de segurança foi feita em uma parceria com o governo estadual e o Estado realizou a manutenção dos equipamentos até o fim do contrato. Depois disso, elas continuaram funcionando, mas não receberam mais os cuidados necessários.

Atualmente, apenas uma das 20 câmeras está registrando imagens da cidade, segundo a administração municipal.

“O Secretário de Administração é novo e assumiu há aproximadamente um ano. Verificando a ineficiência do sistema iniciou o processo de contratação de uma empresa para gerir o sistema, inclusive com as manutenções necessárias. O processo está em fase de alguns trâmites internos para que a contratação seja efetivamente realizada e o problema possa ser resolvido. Ainda não há previsão para que o funcionamento do sistema seja plenamente restabelecido”.