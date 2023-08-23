Hospital em Santa Teresa é interditado e atendimentos são suspensos por 48h

O Hospital Madre Regina Protmann informa que parte essencial da Unidade foi interditada ontem (dia 22) pela Defesa Civil, devido ao risco de desabamento.

Responsável pelo atendimento, em média, de 90 pacientes por dia, o Hospital precisou, em caráter de urgência, suspender, por um período de 48 horas, as cirurgias eletivas e o pronto-socorro. Os atendimentos ambulatoriais, por outro lado, não foram suspensos e continuam funcionando normalmente e nenhum paciente precisou ser transferido.

O plano de contingência foi acionado visando a segurança de todos os nossos pacientes e colaboradores. Infelizmente, durante esse período, serão necessárias as suspensões de 30 cirurgias eletivas. O Hospital Madre Regina Protmann já está tomando todas as ações necessárias para voltarmos ao pleno funcionamento o mais breve possível.

O plano de contingência foi acionado para zelar pela segurança dos nossos pacientes, visitantes e colaboradores. Até termos a situação normalizada, nossa prestação de serviço estará focada nos pacientes que já se encontram internados em nossa Unidade.

Em caso de necessidade de urgência e emergência, a instituição recomenda a procura por outras instituições de saúde.

