Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cirurgia e pronto-socorro

Hospital em Santa Teresa é interditado e atendimentos são suspensos por 48h

Segundo prefeitura, durante uma escavação em uma obra particular perto do hospital, parte da terra cedeu e chegou à lavanderia, ao refeitório e à parte de gases do prédio da unidade
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 ago 2023 às 10:39

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 10:39

Hospital Madre Regina Protmann, em Santa Teresa
Hospital Madre Regina Protmann, em Santa Teresa Crédito: Divulgação
Parte essencial do Hospital Madre Regina Protmann, em Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, foi interditada pela Defesa Civil do município nesta terça-feira (22) devido ao risco de deslizamento de terra que atingiu áreas da unidade. Estão sendo realizados na unidade apenas os atendimentos ambulatoriais. Já os serviços de cirurgia eletiva e pronto-socorro, inicialmente, estão suspensos por 48 horas – a partir da data da interdição.
Segundo o secretário de Saúde de Santa Teresa, Fausto Covre, ocorre uma obra particular perto do hospital. Era realizado um trabalho de escavamento no local, quando parte da terra cedeu e chegou à lavanderia, ao refeitório e à parte de gases do prédio da unidade. “É necessário tomar essa medida, porque não dá para atender pacientes sem que tenha a qualidade e a esterilização dos materiais”, destacou.
Em nota, o Hospital Madre Regina Protmann, que atende cerca de 90 pacientes por dia, informou que os atendimentos ambulatoriais estão mantidos, funcionando normalmente, e disse que nenhum paciente precisou ser transferido. Porém, 30 cirurgias que estavam marcadas precisaram ser suspensas.  
O hospital é uma referência para moradores de Santa Teresa e região. O secretário informou que o Hospital Concórdia, em Santa Maria de Jetibá, oferece suporte para receber quem precisa de atendimento médico de pronto-socorro e cirurgia eletiva.
A orientação é que casos ortopédicos e de cirurgia geral, os pacientes sigam para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves. Para o atendimento às gestantes de baixo risco, a orientação é que as pacientes sejam direcionadas às maternidades da Grande Vitória, como o Hospital Materno Infantil da Serra, a Pró-Matre, em Vitória e a Maternidade de Cariacica, por telefone.
Atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) devem também ir para as referências, na Grande Vitória, segundo a Secretaria de Saúde de Santa Teresa.

Nota na íntegra do Hospital Madre Regina Protmann

O Hospital Madre Regina Protmann informa que parte essencial da Unidade foi interditada ontem (dia 22) pela Defesa Civil, devido ao risco de desabamento. 

Responsável pelo atendimento, em média, de 90 pacientes por dia, o Hospital precisou, em caráter de urgência, suspender, por um período de 48 horas, as cirurgias eletivas e o pronto-socorro. Os atendimentos ambulatoriais, por outro lado, não foram suspensos e continuam funcionando normalmente e nenhum paciente precisou ser transferido. 

O plano de contingência foi acionado visando a segurança de todos os nossos pacientes e colaboradores. Infelizmente, durante esse período, serão necessárias as suspensões de 30 cirurgias eletivas. O Hospital Madre Regina Protmann já está tomando todas as ações necessárias para voltarmos ao pleno funcionamento o mais breve possível. 

 O plano de contingência foi acionado para zelar pela segurança dos nossos pacientes, visitantes e colaboradores. Até termos a situação normalizada, nossa prestação de serviço estará focada nos pacientes que já se encontram internados em nossa Unidade. 

 Em caso de necessidade de urgência e emergência, a instituição recomenda a procura por outras instituições de saúde.

Veja Também

Santa Teresa ganha câmera de monitoramento climático em tempo real

Homem é morto após tentar impedir agressão a mulher em Santa Teresa

Em Santa Teresa, 6 de cada 10 processos têm relação com crimes ambientais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Santa Teresa Samu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados