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Região Serrana

Homem é morto após tentar impedir agressão a mulher em Santa Teresa

Roberto Marcelino, de 58 anos, presenciou homem agredindo esposa e tentou intervir. Os dois começaram a brigar e luta terminou em morte
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

13 ago 2023 às 14:24

Publicado em 13 de Agosto de 2023 às 14:24

Um servente de obras, identificado como Roberto Marcelino, de 58 anos, foi morto a facadas ao tentar impedir que um homem continuasse a agredir a companheira, na tarde de sábado (12), em Santa Teresa, Região Serrana do Espírito Santo. O suspeito, Lucas de Souza Sales, de 27 anos, foi preso e, conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, afirmou que não se arrependia do crime. 
No local do crime, uma mulher de 40 anos relatou que se desentendeu com o companheiro, que apertou o pescoço e causou diversas lesões no corpo dela. Lucas começou a jogar as roupas da mulher no chão, momento que Roberto Marcelino saiu de sua casa, pediu para que o suspeito parasse de bater na mulher. O agressor mandou que ele não se metesse na discussão e o xingou.
O servente de obras voltou à residência dele, pegou uma faca e foi para cima de Lucas, entrando em luta corporal. A mulher chegou a tentar apartar a briga, mas ,como não conseguiu, correu e pediu ajuda a um outro vizinho. No entanto, ninguém a socorreu e ela voltou para casa, onde encontrou Roberto já morto, com o pescoço cortado e intestino exposto.
A Polícia Militar foi acionada, e, durante as buscas por Lucas, foram informados de que ele havia sido socorrido e levado de ambulância para um hospital da região. No hospital, ele não quis ser atendido e dizia que não se arrependia de ter matado o servente de obras.
O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz, onde foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz.
Segundo a Polícia Civil, o corpo de Roberto foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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