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No Circuito Caravaggio

Santa Teresa ganha câmera de monitoramento climático em tempo real

O equipamento foi instalado em um heliponto localizado na rota turística da cidade da região Serrana do Estado; serviço é gratuito e aberto ao público
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2023 às 17:42

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 17:42

Primeiro heliponto do país equipado com uma câmera de monitoramento climático ao vivo
Primeiro heliponto do país equipado com uma câmera de monitoramento climático ao vivo Crédito: Clima Ao Vivo
Santa Teresa, cidade localizada na região Serrana do Espírito Santo, conta agora com o primeiro heliponto do país equipado com uma câmera de monitoramento climático ao vivo.
O serviço é gratuito e disponibilizado no site climaaovivo.com.br, que faz monitoramento do tempo e do clima, com mais de 240 câmeras distribuídas em 180 cidades de 24 Estados do Brasil. No ES, são cinco municípios: Bom Jesus do Norte, Santa Teresa, São Mateus e Vitória.
Há sete anos no mercado, é a única plataforma com câmeras especificamente posicionadas para transmitir as condições do tempo ao vivo em cada cidade, com acesso livre à população.
O responsável por trazer a novidade para a região foi o gestor da Vagg Brasil e do Heliponto Grotta del Caravaggio, João De Toni. Ele, que também é piloto de helicóptero e viu uma oportunidade para beneficiar a cidade com a tecnologia, principalmente os colegas de profissão.
"Como sou piloto, sei da grande importância das condições climáticas para a segurança do plano de voo, por isso fiquei muito empolgado quando descobri a tecnologia, e não pensei duas vezes antes de trazer essa inovação para Santa Teresa. Como as câmeras do site são ao vivo e de acesso gratuito, beneficiam não só o mundo da aviação, mas também turistas, viajantes, moradores e outros públicos interessados", conta.

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