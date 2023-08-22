Santa Teresa ganha câmera de monitoramento climático em tempo real

Primeiro heliponto do país equipado com uma câmera de monitoramento climático ao vivo Crédito: Clima Ao Vivo

Santa Teresa , cidade localizada na região Serrana do Espírito Santo, conta agora com o primeiro heliponto do país equipado com uma câmera de monitoramento climático ao vivo

O serviço é gratuito e disponibilizado no site climaaovivo.com.br, que faz monitoramento do tempo e do clima, com mais de 240 câmeras distribuídas em 180 cidades de 24 Estados do Brasil. No ES, são cinco municípios: Bom Jesus do Norte, Santa Teresa, São Mateus e Vitória.

Há sete anos no mercado, é a única plataforma com câmeras especificamente posicionadas para transmitir as condições do tempo ao vivo em cada cidade, com acesso livre à população.

O responsável por trazer a novidade para a região foi o gestor da Vagg Brasil e do Heliponto Grotta del Caravaggio, João De Toni. Ele, que também é piloto de helicóptero e viu uma oportunidade para beneficiar a cidade com a tecnologia, principalmente os colegas de profissão.