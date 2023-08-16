Vitória é cidade do Brasil onde mais choveu em 24h e ruas amanhecem alagadas

Rua Chafic Murad, em Bento Ferreira, alagada após chuva durante a madrugada em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

Na Capital capixaba foram registrados 33,2mm. Na sequência aparecem Urucará (AM) com 33,0mm e Alfredo Chaves e Santa Teresa, também no Espírito Santo, com 22,6 mm e 13,0 mm respectivamente.

Hugo Ramos afirmou que choveu um terço do esperado para o mês de agosto, o que é considerado um volume expressivo nesta época do ano. Segundo o meteorologista, a instabilidade deve continuar na Região Metropolitana até quinta-feira (17). No fim de semana, a chuva fica restrita ao Litoral Norte.

#Chuva: Confira os maiores volumes de chuva nas últimas 24h, até as 8h de hoje (16), registrados pelo #INMET:



?️ Vitória (ES): 33,2 mm

?️ Urucará (AM): 33,0 mm

?️ Alfredo Chaves (ES): 22,6 mm

?️ Santa Teresa (ES): 13,0 mm

?️ Amargosa (BA): 9,6 mm

?️ Una (BA): 9,6 mm — INMET (@inmet_) August 16, 2023

Com o volume de chuva expressivo, ruas e avenidas da Capital amanheceram alagadas. Houve registro de alagamentos nas avenidas Leitão da Silva e Marechal Mascarenhas de Moraes e também no bairro Bento Ferreira.

O prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que a Defesa Civil Municipal monitora a situação e que não foram registradas intercorrências graves na cidade.

"Estamos aqui na Defesa Civil de Vitória acompanhando as consequências da chuva. Tivemos um grande índice pluviométrico, uma grande quantidade de chuva nessa noite, madrugada, início da manhã. Felizmente, não temos desabrigados nem desalojados até o momento da cidade de Vitória, pequenos locais ainda com alguma quantidade de água, mas a equipe da Central de Serviços já está na rua fazendo a desobstrução", declarou.