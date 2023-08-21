Três meninos desaparecem após tiroteio em Sooretama; polícia faz buscas

Três adolescentes estão desaparecidos desde a última sexta-feira (18) após um tiroteio no bairro Sayonara, em Sooretama , no Norte do Espírito Santo . De acordo com informações que constam no boletim de ocorrência da Polícia Militar , após os disparos, os jovens foram para a rua, no local do crime, e não foram mais vistos.

Os jovens foram identificados como Carlos Henrique do Nascimento Trajanos e Kauã Loureiro Corrêa, ambos de 15 anos, e Wellington Gomes Simon, de 14 anos. As famílias registraram boletim de ocorrência sobre o desaparecimento deles no sábado (19), com o relato de que o caso aconteceu por volta de 17h de sexta-feira.

Mãe de Kauã, a dona de casa Magna Ramos Loureiro está desesperada por notícias do paradeiro do filho. “Quero encontrar o meu filho, onde ele estiver. Vivo ou morto. Por favor, se alguém encontrar, liga. É difícil ser mãe e ver o filho sumir, sem ter notícia. A foto dele está correndo o Brasil inteiro. Os dias vão passando. Por favor, quem é mãe, que sentiu dor no hospital, sabe o que é. Nós sabemos do sofrimento dos filhos”, disse em entrevista ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte.

"Eles foram criados todos juntos, são três amigos. Eles não têm envolvimento com nada. São inocentes. Por favor, soltem os três, que não têm culpa de nada. Estamos desesperados" Magna Ramos Loureiro - Mãe de Kauã Loreuro Corrêa

Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, são os adolescentes desaparecidos após tiroteio em Sooretama Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Creuza Nascimento, mãe de Carlos Henrique, disse que o filho pouco saía de casa e é alegre. Ele tinha ido à rua, com os amigos, para saber o que aconteceu, segundo ela.

“Quem tiver notícia dele, manda para nós. Pelo menos liga. A nossa vida não está sendo fácil. Ele estava em casa e foi na rua para ver. Estamos preocupados, procurando e não encontramos nada. Não sei porque pegaram eles. Nunca deram problema com nada. O Carlos é uma boa pessoa, brincalhão, ficava em casa, saía pouco, quando saía ficava aqui perto mesmo”, falou a dona de casa.

Há vídeos circulando por grupos de aplicativos de mensagens em que familiares fazem um protesto em frente ao Destacamento da Polícia Militar de Sooretama no domingo (20). O pai de Wellington, o lavrador Leomar Simon, disse que queria respostas, mas que ouviu da polícia para retornar nesta segunda-feira (21).

“Ontem (20) fomos ali, com umas 60 pessoas, para pedir ajuda, solução. Queríamos uma resposta e eles deram a resposta que iriam começar os trabalhos hoje e era para comparecermos hoje (21)”, afirmou.

"Estou esperando uma informação da polícia. Meu filho nunca teve envolvimento com nada. Para ele nunca faltou nada, é um menino doce, humilde, de boa aparência. Sou morador da favela e o menino subiu de curiosidade para ver e desapareceu. Se alguém souber o que houve, peço ajuda. Estamos com o coração partido. A mãe dele não está nem comendo, não dorme" Leomar Simon - Pai de Wellington Gomes Simon

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que está à procura de informações sobre o paradeiro dos adolescentes. O trabalho de buscas deve ser intensificado nesta segunda-feira (21), conforme apuração do repórter Tiago Félix.