Jovem morre baleado por PMs durante ocorrência em Cachoeiro

Kainan Moreira, de 19 anos, morreu após ser baleado durante uma ação da PM em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes Sociais

Um jovem morreu após ser baleado por uma equipe da Polícia Militar, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na madrugada de sábado (19). Segundo a PM, policiais revidaram após Kainan Moreira, de 19 anos, apontar uma arma para o efetivo. De acordo com a corporação, o jovem foi socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu. Familiares do rapaz afirmam que ele não estava armado.

Polícia Militar disse, em nota, que o jovem foi baleado na região abdominal. De acordo com a PM, a ação no bairro foi decorrente de uma denúncia de que indivíduos armados estariam próximo a um bar, no bairro Zumbi, traficando drogas. A corporação informou que equipes da Força Tática prosseguiram ao local, porém os suspeitos fugiram ao notar a aproximação das viaturas.

Segundo a corporação, parte da equipe realizou o acompanhamento a pé por uma escadaria, enquanto outros militares seguiram pela Rua Renê Nogueira de viatura. Ainda conforme a PM, quando a viatura entrou na via, os militares avistaram alguns indivíduos que fugiram em direções opostas, e um deles, o que foi baleado, subiu uma escadaria e se deparou com os policiais que estavam a pé.

A PM diz que o jovem estava armado e tentou retornar, apontando o revólver na direção dos militares, momento em que os policiais atiraram e o indivíduo foi baleado na região abdominal, caindo no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o rapaz, levando-o em seguida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município, sob escolta.

De acordo com a PM, o jovem portava um revólver calibre 32 com quatro munições, arma que foi apreendida e recolhida. Com ele também foi encontrada a quantia de R$ 197 e três celulares. A corporação afirma ainda que o indivíduo tinha passagem por roubo e tráfico de drogas.

Também procurada pela reportagem, a Polícia Civil afirmou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado para recolhimento de corpo do sexo masculino na manhã deste domingo (20), no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil confirmou que uma arma, entorpecentes e celulares foram apreendidos pela Polícia Militar durante a ocorrência e entregues na Delegacia Regional Cachoeiro de Itapemirim. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro e o material apreendido será encaminhado para a perícia.

Diferentemente da versão da polícia, familiares afirmam que Kainan Moreira não estava armado. A reportagem de A Gazeta tenta contato com os pais do jovem para obter mais informações sobre ele, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.