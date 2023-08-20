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Bairro Zumbi

Jovem morre baleado por PMs durante ocorrência em Cachoeiro

PM afirma que indivíduo foi baleado após apontar uma arma para o efetivo em uma ação no bairro Zumbi. Família diz que ele não estava armado.
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

20 ago 2023 às 17:22

Publicado em 20 de Agosto de 2023 às 17:22

Kainan Moreira, 19 anos, morreu após ser baleado em uma ação da PM em Cachoeiro de Itapemirim
Kainan Moreira, de 19 anos, morreu após ser baleado durante uma ação da PM em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes Sociais
Um jovem morreu após ser baleado por uma equipe da Polícia Militar, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada de sábado (19). Segundo a PM, policiais revidaram após Kainan Moreira, de 19 anos, apontar uma arma para o efetivo. De acordo com a corporação, o jovem foi socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu. Familiares do rapaz afirmam que ele não estava armado.
Polícia Militar disse, em nota, que o jovem foi baleado na região abdominal. De acordo com a PM, a ação no bairro foi decorrente de uma denúncia de que indivíduos armados estariam próximo a um bar, no bairro Zumbi, traficando drogas. A corporação informou que equipes da Força Tática prosseguiram ao local, porém os suspeitos fugiram ao notar a aproximação das viaturas.
Segundo a corporação, parte da equipe realizou o acompanhamento a pé por uma escadaria, enquanto outros militares seguiram pela Rua Renê Nogueira de viatura. Ainda conforme a PM, quando a viatura entrou na via, os militares avistaram alguns indivíduos que fugiram em direções opostas, e um deles, o que foi baleado, subiu uma escadaria e se deparou com os policiais que estavam a pé.
A PM diz que o jovem estava armado e tentou retornar, apontando o revólver na direção dos militares, momento em que os policiais atiraram e o indivíduo foi baleado na região abdominal, caindo no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o rapaz, levando-o em seguida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município, sob escolta.
De acordo com a PM, o jovem portava um revólver calibre 32 com quatro munições, arma que foi apreendida e recolhida. Com ele também foi encontrada a quantia de R$ 197 e três celulares. A corporação afirma ainda que o indivíduo tinha passagem por roubo e tráfico de drogas.
Também procurada pela reportagem, a Polícia Civil afirmou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado para recolhimento de corpo do sexo masculino na manhã deste domingo (20), no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil confirmou que uma arma, entorpecentes e celulares foram apreendidos pela Polícia Militar durante a ocorrência e entregues na Delegacia Regional Cachoeiro de Itapemirim. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro e o material apreendido será encaminhado para a perícia.
Diferentemente da versão da polícia, familiares afirmam que Kainan Moreira não estava armado. A reportagem de A Gazeta tenta contato com os pais do jovem para obter mais informações sobre ele, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Atualização

21/08/2023 - 3:31
A reportagem foi atualizada com o nome, foto, idade e a versão da família da vítima.

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Cachoeiro de Itapemirim crime Polícia Militar
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