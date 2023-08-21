Frente fria traz chuva e risco de tempestade para o Espírito Santo

Uma frente fria que avançou pelo litoral capixaba deixa o tempo instável e chuvoso em todo o Espírito Santo nesta segunda-feira (21). Para a Região Sul, há, inclusive, um alerta de perigo potencial para tempestades em 34 cidades capixabas válido até as 10h (veja lista das cidades no final da matéria).
Nesta segunda (21), a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) é de chuva durante todo o dia no Estado. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.
Na terça-feira (22), há previsão de chuva durante a madrugada no Litoral Norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Não há expectativa de chuva em outras áreas do Espírito Santo. O vento sopra de moderada a forte intensidade pelo litoral.
A quarta-feira (23) será de poucas nuvens em todo o Estado devido ao ar seco associado a um sistema de alta pressão. Não chove e as temperaturas aumentam. O vento segue acelerado e sopra de moderada a forte intensidade pelo litoral.
Alerta de chuva
Diante da previsão de chuva, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O risco é baixo para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Cidades com o alerta amarelo:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante