Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Instabilidade

Frente fria traz chuva e risco de tempestade para o Espírito Santo

Alerta amarelo do Inmet mostra que pode chover de 20 e 30 mm/h em 34 cidades, com ventos intensos de 40 a 60 km/h e chance de queda de granizo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 ago 2023 às 08:59

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 08:59

Passageiros fazendo o trajeto de inauguração da Prainha até a Praça do Papa, Vitória
Segunda-feira chuvosa na Grande Vitória devido a uma frente fria Crédito: Ricardo Medeiros
Uma frente fria que avançou pelo litoral capixaba deixa o tempo instável e chuvoso em todo o Espírito Santo nesta segunda-feira (21). Para a Região Sul, há, inclusive, um alerta de perigo potencial para tempestades em 34 cidades capixabas válido até as 10h (veja lista das cidades no final da matéria).
Nesta segunda (21), a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) é de chuva durante todo o dia no Estado. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.
Na terça-feira (22), há previsão de chuva durante a madrugada no Litoral Norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Não há expectativa de chuva em outras áreas do Espírito Santo. O vento sopra de moderada a forte intensidade pelo litoral.
A quarta-feira (23) será de poucas nuvens em todo o Estado devido ao ar seco associado a um sistema de alta pressão. Não chove e as temperaturas aumentam. O vento segue acelerado e sopra de moderada a forte intensidade pelo litoral.
Alerta de tempestades no Espírito Santo devido a uma frente fria Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Alerta de chuva 

Diante da previsão de chuva, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O risco é baixo para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Cidades com o alerta amarelo:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Guarapari
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul
  32. São José do Calçado
  33. Vargem Alta
  34. Venda Nova do Imigrante

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Clima Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados