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Bairro BNH

Caminhão descontrolado tomba com carga de madeira em Cachoeiro

Acidente ocorreu na tarde deste domingo (20); motorista teve ferimentos leves e o trânsito na região do tombamento não chegou a ser afetado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2023 às 18:56

Publicado em 20 de Agosto de 2023 às 18:56

cAMINHÃO tombado cachoeiro
Madeira ficou tombada no acostamento após o caminhão tombar. Crédito: Leitor A Gazeta
Um caminhão com carga de madeira tombou após o motorista perder o controle da direção em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul to Espírito Santo, na tarde deste domingo (20). O acidente foi no bairro BNH, e, de acordo com informações apuradas pela repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, o motorista teve ferimentos leves e o trânsito na região não foi afetado.
O motorista do caminhão informou que o veículo tombou após ele perder o controle da direção em uma curva. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas não foi necessário atendimento porque o homem teve apenas um ferimento no queixo.
A Polícia Militar foi procurada pela reportagem para dar mais informações sobre o atendimento à ocorrência, mas não retornou até a publicação desta matéria.
*Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul.

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