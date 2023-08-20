Caminhão descontrolado tomba com carga de madeira em Cachoeiro

Madeira ficou tombada no acostamento após o caminhão tombar. Crédito: Leitor A Gazeta

Um caminhão com carga de madeira tombou após o motorista perder o controle da direção em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul to Espírito Santo, na tarde deste domingo (20). O acidente foi no bairro BNH, e, de acordo com informações apuradas pela repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, o motorista teve ferimentos leves e o trânsito na região não foi afetado.

O motorista do caminhão informou que o veículo tombou após ele perder o controle da direção em uma curva. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas não foi necessário atendimento porque o homem teve apenas um ferimento no queixo.

A Polícia Militar foi procurada pela reportagem para dar mais informações sobre o atendimento à ocorrência, mas não retornou até a publicação desta matéria.