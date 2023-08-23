Morto em acidente de moto na Serra era mecânico e seguia para o trabalho

O motociclista que morreu na manhã desta quarta-feira (23) em um acidente na Avenida Eldes Scherrer de Sousa, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, estava a 10 minutos do trabalho. Morador de Viana e mecânico, Sebastião Cavalcanti Holanda, de 45 anos, colidiu com um caminhão e não resistiu aos ferimentos.
O motorista do caminhão e outras testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta que Sebastião teria saído da faixa do meio em direção à da esquerda, quando bateu na lateral do caminhão e perdeu o controle da direção da moto. Uma faixa da avenida ficou interditada para atendimento à ocorrência, deixando o trânsito congestionado na pista lateral da BR 101.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que perícia foi acionada por volta das 07h30. O corpo do homem de 45 anos foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. "Não temos outros detalhes, pois a ocorrência está em andamento", informou.