Morto em acidente de moto na Serra era mecânico e seguia para o trabalho

O motorista do caminhão e outras testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta que Sebastião teria saído da faixa do meio em direção à da esquerda, quando bateu na lateral do caminhão e perdeu o controle da direção da moto. Uma faixa da avenida ficou interditada para atendimento à ocorrência, deixando o trânsito congestionado na pista lateral da BR 101.