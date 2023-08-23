Motociclista morre após colidir com caminhão na Serra

Um motociclista, ainda não identificado, morreu na manhã desta quarta-feira (23), em um acidente por volta das 6h10, na Avenida Eldes Scherrer de Sousa, na Serra, após colidir com um caminhão.
O motorista do caminhão e outras testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta que o motociclista teria saído da faixa do meio em direção a da esquerda, quando bateu na lateral do caminhão e perdeu o controle da moto.
Uma faixa da avenida está interditada e o trânsito na pista lateral da BR 101 está com trânsito intenso.