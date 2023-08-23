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Acidente

Incêndio atinge casa após criança atear fogo em saco de ração em Marataízes

Pescador disse que o neto dele, um menino de cinco anos, pegou um isqueiro e colocou fogo em um saco de ração por volta de 22h da última segunda-feira (21)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 ago 2023 às 11:22

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 11:22

Criança de 5 anos inicia incêndio em casa de Marataízes
Criança de 5 anos inicia incêndio em casa de Marataízes Crédito: Gustavo Ribeiro
Eletrodomésticos derretidos, pisos quebrados, alimentos e móveis da cozinha foram destruídos pelo fogo em um incêndio em uma casa na localidade de Praia dos Cações, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. As chamas começaram após um menino de 5 anos colocar fogo em um saco de ração na noite da última segunda-feira (21).
O fogo começou na dispensa. Segundo o pescador Joalquer Batista Barreto, o neto dele pegou um isqueiro e colocou fogo em um saco de ração, por volta de 22h. A criança fechou a porta da despensa e voltou para o quarto. Momentos depois houve uma explosão e as chamas se alastraram pela casa toda.
“Eu já estava deitado, e antes de escovar o dente para dormir, ele tem o costume de pegar algo para comer na cozinha. Não imaginava que poderia fazer algo. No momento ficamos sem ação em saber o que fazer”, contou o pescador Joalquer Batista Barreto em entrevista ao repórter da TV Gazeta Sul, Gustavo Ribeiro.
No momento do incêndio havia cinco pessoas na casa, construída há 2 anos. Os moradores e vizinhos ajudaram a controlar as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros.
Quando os bombeiros chegaram, segundo o morador, fizeram um rescaldo. “O prejuízo de materiais de cozinha seguramente uns R$ 40 mil. Agora é recomeçar, o importante é a vida da pessoa. O sonho dele é ser bombeiro e por isso, coloca fogo, e acabou acontecendo uma tragédia dessa, agora é bola para frente”, disse o avô sobre a atitude do neto.

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