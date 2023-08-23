Incêndio atinge casa após criança atear fogo em saco de ração em Marataízes

Criança de 5 anos inicia incêndio em casa de Marataízes Crédito: Gustavo Ribeiro

Eletrodomésticos derretidos, pisos quebrados, alimentos e móveis da cozinha foram destruídos pelo fogo em um incêndio em uma casa na localidade de Praia dos Cações, em Marataízes , Litoral Sul do Espírito Santo. As chamas começaram após um menino de 5 anos colocar fogo em um saco de ração na noite da última segunda-feira (21).

O fogo começou na dispensa. Segundo o pescador Joalquer Batista Barreto, o neto dele pegou um isqueiro e colocou fogo em um saco de ração, por volta de 22h. A criança fechou a porta da despensa e voltou para o quarto. Momentos depois houve uma explosão e as chamas se alastraram pela casa toda.

“Eu já estava deitado, e antes de escovar o dente para dormir, ele tem o costume de pegar algo para comer na cozinha. Não imaginava que poderia fazer algo. No momento ficamos sem ação em saber o que fazer”, contou o pescador Joalquer Batista Barreto em entrevista ao repórter da TV Gazeta Sul, Gustavo Ribeiro.

No momento do incêndio havia cinco pessoas na casa, construída há 2 anos. Os moradores e vizinhos ajudaram a controlar as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros.