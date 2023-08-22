Famílias de adolescentes desaparecidos em Sooretama protestam na BR 101

As famílias dos adolescentes Carlos Henrique do Nascimento Trajanos e Kauã Loureiro Corrêa, ambos de 15 anos, e Wellington Gomes Simon, de 14, desaparecidos desde a última sexta-feira (18) após um tiroteio em Sooretama, no Norte do Estado, fecharam a BR 101, na altura do quilômetro 125. A pista ficou interditada nos dois sentidos desde as 16h desta terça-feira (22).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os manifestantes disseram que o protesto era para chamar a atenção do governo para o desaparecimento dos adolescentes.
Às 20h10, a PRF informou que a pista havia sido liberada.