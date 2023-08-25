Buscas em Sooretama: polícia apreende carro usado para transportar jovens

Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, são os adolescentes desaparecidos após tiroteio em Sooretama Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O automóvel e outros objetos recolhidos durante as buscas foram encaminhados para a perícia da Polícia Civil, com objetivo de passarem por uma análise mais aprofundada. As análises podem trazer avanços nas investigações do caso.

"Os resultados da perícia estão em andamento, mas acho que qualquer fala pode causar expectativas e atrapalhar as investigações. Temos exame pericial realizado no veículo, temos notícia de que esse veículo teria transportado os meninos. Agora é um trabalho de investigação e no campo" Coronel Alexandre Ramalho - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

Os trabalhos de buscas continuam nesta sexta-feira, com apoio de um helicóptero do Núcleo de Operações de Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), que possibilita um mapeamento em uma área mais ampla. A aeronave possui um equipamento que permite a procura durante a noite oferecendo melhor visibilidade e foi utilizada já na quinta (24).

“Nós ainda não temos uma informação que aponte onde podem estar os meninos, ou onde eles se perderam. Isso ainda não chegou. Tem muito pouca informação que nos chega, ou pelo disque-denúncia 181”.