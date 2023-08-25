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Passou por perícia

Buscas em Sooretama: polícia apreende carro usado para transportar jovens

Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, polícia recebeu informação de que veículo levou meninos até cafezal onde ocorrem as buscas
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 ago 2023 às 08:49

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 08:49

Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, são os adolescentes desaparecidos após tiroteio em Sooretama
Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, são os adolescentes desaparecidos após tiroteio em Sooretama Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Após denúncias anônimas, na quarta-feira (23), um carro foi apreendido durante as buscas aos jovens desaparecidos em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Em entrevista ao vivo nesta sexta-feira (25) ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, disse que a Polícia Civil recebeu a informação de que o veículo teria transportado os amigos Kauã Loureiro e Carlos Henrique Trajanos, ambos de 15 anos, e Wellington Simon, de 14. Os três foram vistos pela última vez no dia 18, há uma semana, após irem a um local de tiroteio no município ver um corpo baleado.
O automóvel e outros objetos recolhidos durante as buscas foram encaminhados para a perícia da Polícia Civil, com objetivo de passarem por uma análise mais aprofundada. As análises podem trazer avanços nas investigações do caso.
"Os resultados da perícia estão em andamento, mas acho que qualquer fala pode causar expectativas e atrapalhar as investigações. Temos exame pericial realizado no veículo, temos notícia de que esse veículo teria transportado os meninos. Agora é um trabalho de investigação e no campo"
Coronel Alexandre Ramalho - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
Os trabalhos de buscas continuam nesta sexta-feira, com apoio de um helicóptero do Núcleo de Operações de Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), que possibilita um mapeamento em uma área mais ampla. A aeronave possui um equipamento que permite a procura durante a noite oferecendo melhor visibilidade e foi utilizada já na quinta (24).
“Nós ainda não temos uma informação que aponte onde podem estar os meninos, ou onde eles se perderam. Isso ainda não chegou. Tem muito pouca informação que nos chega, ou pelo disque-denúncia 181”.
*Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta Norte

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