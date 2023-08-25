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Colisão fatal

Ciclista morre em acidente com moto na BR 101 em São Mateus

Motociclista foi socorrido em estado grave para o Hospital Roberto Silvares, também no município; segundo PRF, caso aconteceu por volta das 18h30 desta quinta-feira (24)
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

24 ago 2023 às 21:17

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 21:17

Acidente envolveu um motorista e um motociclista em São Mateus, no Norte do Estado
Acidente envolveu um motorista e um motociclista em São Mateus, no Norte do Estado Crédito: Polícia Rodoviária Federal
Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta deixou duas pessoas mortas no km 66 da BR 101, em São Mateus, Norte do Estado, por volta das 18h30 na quinta-feira (24). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ciclista, identificado como Josias Bisi, de 66 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Nesta sexta-feira (25), a PRF informou que o motociclista de 24 anos, que não teve o nome divulgado, foi socorrido em estado grave e teve o óbito confirmado depois, quando deu entrada no Hospital Roberto Silvares, na mesma cidade.
Segundo a PRF, a batida aconteceu quando o condutor da moto, que seguia no sentido Vitória, em um local sem iluminação, foi surpreendido pelo ciclista, que atravessa a via sem observar o fluxo de veículos.
Até às 19h40, havia uma interdição no sentido sul da rodovia. A perícia da Polícia Civil esteve no local durante à noite.
Ciclista morre em acidente com moto na BR 101 em São Mateus
A Gazeta demandou a Polícia Civil e a Eco 101, concessionária da via, para dar mais detalhes sobre a ocorrência. Mas até o momento, não houve retorno.

Atualização

25/08/2023 - 9:42
A reportagem foi atualizada com a informação da morte do motociclista, confirmada pela PRF na manhã desta sexta-feira (25). Foram acrescentados também detalhes da dinâmica do acidente.

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