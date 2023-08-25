Acidente envolveu um motorista e um motociclista em São Mateus, no Norte do Estado Crédito: Polícia Rodoviária Federal

Segundo a PRF, a batida aconteceu quando o condutor da moto, que seguia no sentido Vitória, em um local sem iluminação, foi surpreendido pelo ciclista, que atravessa a via sem observar o fluxo de veículos.

Até às 19h40, havia uma interdição no sentido sul da rodovia. A perícia da Polícia Civil esteve no local durante à noite.

Your browser does not support the audio element. Ciclista morre em acidente com moto na BR 101 em São Mateus

A Gazeta demandou a Polícia Civil e a Eco 101, concessionária da via, para dar mais detalhes sobre a ocorrência. Mas até o momento, não houve retorno.

