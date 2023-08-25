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Colisão na BR 101

Motociclista morre após acidente que também matou ciclista em São Mateus

Segundo a PRF, acidente ocorreu quando motociclista seguia no sentido Vitória e foi surpreendido pelo ciclista, que cruzava a pista sem observar o fluxo de veículos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 ago 2023 às 09:42

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 09:42

Moto envolvida em acidente com bicicleta na BR 101, em São Mateus
Moto envolvida em acidente com bicicleta na BR 101, em São Mateus Crédito: Divulgação/PRF
Após ser socorrido em estado grave, o motociclista de 24 anos que se envolveu no acidente com uma bicicleta na altura do km 66 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (24), não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada após dar entrada no Hospital Estadual Roberto Silvares, no mesmo município. O ciclista morreu no local da colisão. A informação foi passada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O nome da vítima não foi divulgado.
Segundo a PRF, a batida aconteceu quando o condutor da moto, que seguia no sentido Vitória, em um local sem iluminação, foi surpreendido pelo ciclista, que atravessa a via sem observar o fluxo de veículos. Quem estava na bicicleta era Josias Bisi, que morreu na hora.
Acidente envolveu um motorista e um motociclista em São Mateus, no Norte do Estado
Acidente envolveu um motorista e um motociclista em São Mateus, no Norte do Estado Crédito: Polícia Rodoviária Federal
O corpo do motociclista está sendo trazido para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares na manhã desta sexta-feira (25) para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
A reportagem de A Gazeta acionou a Polícia Civil e a Eco 101 para pedir mais informações sobre a ocorrência. Até o momento da publicação, não houve retorno.

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