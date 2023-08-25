Motociclista morre após acidente que também matou ciclista em São Mateus

Após ser socorrido em estado grave, o motociclista de 24 anos que se envolveu no acidente com uma bicicleta na altura do km 66 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (24), não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada após dar entrada no Hospital Estadual Roberto Silvares, no mesmo município. O ciclista morreu no local da colisão. A informação foi passada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O nome da vítima não foi divulgado.
Segundo a PRF, a batida aconteceu quando o condutor da moto, que seguia no sentido Vitória, em um local sem iluminação, foi surpreendido pelo ciclista, que atravessa a via sem observar o fluxo de veículos. Quem estava na bicicleta era Josias Bisi, que morreu na hora.
O corpo do motociclista está sendo trazido para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares na manhã desta sexta-feira (25) para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
A reportagem de A Gazeta acionou a Polícia Civil e a Eco 101 para pedir mais informações sobre a ocorrência. Até o momento da publicação, não houve retorno.