Duplicação da BR 101: leitores reforçam a necessidade da obra

Duplicação da BR-101/ES/BA (Trecho Viana a Guarapari) Crédito: Vitor Jubini

De acordo com a informação divulgada pela coluna , o documento indica que a duplicação deve ser total entre Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, e João Neiva, provavelmente até trevo com a BR 259. Nos demais trechos serão feitas terceiras faixas onde houver necessidade por conta do tráfego.

A coluna também informou que as negociações seguem até a última semana de agosto, quando o documento definitivo com a proposta de repactuação deverá ser apresentado à Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos do Tribunal de Contas da União.

No perfil da Gazeta no Instagram, os leitores foram convidados a debater o tema, respondendo à pergunta:

Confira abaixo algumas respostas:

Óbvio que sim! Porque todas as outras rodovias do país que são concedidas à iniciativa privada são totalmente duplicadas? Existem muitos fatores que beneficiam ao estado e são comprovados cientificamente como redução de acidentes, maior segurança através de letreiros e sinalização na pista, velocidade média maior e consequentemente a viagem se torna mais rápida, redução de gastos com combustível, melhora na logística. Aceitar o contrário disso é ignorância. (Thiemerson Bautz)

NÃO! Precisa ser TRIPLICADA! QUADRUPLICADA! A vida humana não tem preço, seus gestores públicos ineficientes!! Não tem preço!! (Fabiano Sodré Montebello)

Já era pra estar duplicada totalmente!!! Já pagamos essa duplicação!!!! (Barbieri Antonio)

No momento não. Duplicando de Cacheiro a Joao Neiva melhora muito o fluxo e reduz os riscos. As demais intervenções anunciadas ajudarão porém acredito que um olhar mais pontual deve ser feito duplicando pontos de maior risco como as cidades ao longo da via. No caso de Linhares, tenho minhas dúvidas sobre essa promessa de tirar a estrada da cidade pois será necessário uma grande ponte e também sair das lagoas. Acredito que mantendo a via central para o fluxo rodoviário e as laterais para uso urbano, acabando com os sinais e fazendo vias subterrâneas para veículos e pedestres pode ter um resultado significativo. (Leonardo Pinheiro)

Com certeza! Já passou da hora de duplicarem. Essa rodovia está uma vergonha! (Edward Muhs)

Que pergunta sem noção! Já passou a hora de triplicar ela! Sem logística o ES não cresce! (Arlindo Picoli)

Com certeza precisamos que a BR 101 seja totalmente duplicada, a rodovia é responsável pela morte anual de centenas de pessoas. (Marco Bomfim)

A empresa deveria duplicar ou devolver o que cobrou dos usuários. (Claudio Andrade)

Quem fez essa pergunta não deve usar a rodovia (Amanda Torres Rolando)

Em 2090 terminam a obra? (Paulo Borges Filho)

Na verdade ela já está precisando ser triplicada, mais todo mundo finge que não vê. ? (Vanderley Testa)

Claro que sim, gente! Ninguém aguenta mais tanta precariedade e risco para a vida dos capixabas! E é pra ontem! (Luciano Toledo)