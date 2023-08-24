Veja quem são jovens mortos em acidente na BR 101 em Aracruz

Vítimas de acidente tinham 20 e 19 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Conforme apuração de A Gazeta com familiares, Augusto e Kaic eram muito amigos e tinham o hábito de fazer passeios de moto na região.

A PRF informou que o automóvel envolvido, um Chevrolet Onix, seguia sentido Norte (Linhares), quando foi surpreendido por três motos realizando manobra de ultrapassagem irregular. Sem tempo para desviar, não foi possível evitar o acidente e o carro colidiu com duas Honda CG 160.