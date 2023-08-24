Veja quem são jovens mortos em acidente na BR 101 em Aracruz

As vítimas do grave acidente na altura do km 186 da BR 101, em Aracruz, na noite de quarta-feira (23), foram identificadas como Kaic Nobres Lima, de 19 anos, e Augusto Fracalossi, de 20. Os jovens pilotavam as duas motos, que bateram de frente com um carro, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), e morreram no local. O condutor do automóvel sofre ferimentos leves.
Conforme apuração de A Gazeta com familiares, Augusto e Kaic eram muito amigos e tinham o hábito de fazer passeios de moto na região.
A PRF informou que o automóvel envolvido, um Chevrolet Onix, seguia sentido Norte (Linhares), quando foi surpreendido por três motos realizando manobra de ultrapassagem irregular. Sem tempo para desviar, não foi possível evitar o acidente e o carro colidiu com duas Honda CG 160.
Uma imagem do local do acidente mostra o carro com a frente bastante danificada. Apesar do impacto, o motorista, um homem de 30 anos, teve ferimentos leves, segundo a PRF.