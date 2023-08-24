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Colisão entre motos e carro

Veja quem são jovens mortos em acidente na BR 101 em Aracruz

Segundo a PRF, vítimas estavam em duas motos que bateram de frente com um carro; motorista do automóvel teve ferimentos leves e condutores das duas motos morreram
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 ago 2023 às 13:45

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 13:45

Vítimas de acidente tinham 20 e 19 anos
Vítimas de acidente tinham 20 e 19 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
As vítimas do grave acidente na altura do km 186 da BR 101, em Aracruz, na noite de quarta-feira (23), foram identificadas como Kaic Nobres Lima, de 19 anos, e Augusto Fracalossi, de 20. Os jovens pilotavam as duas motos, que bateram de frente com um carro, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), e morreram no local. O condutor do automóvel sofre ferimentos leves.
Conforme apuração de A Gazeta com familiares, Augusto e Kaic eram muito amigos e tinham o hábito de fazer passeios de moto na região.
A PRF informou que o automóvel envolvido, um Chevrolet Onix, seguia sentido Norte (Linhares), quando foi surpreendido por três motos realizando manobra de ultrapassagem irregular. Sem tempo para desviar, não foi possível evitar o acidente e o carro colidiu com duas Honda CG 160.
Uma imagem do local do acidente mostra o carro com a frente bastante danificada. Apesar do impacto, o motorista, um homem de 30 anos, teve ferimentos leves, segundo a PRF.

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