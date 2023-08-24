Cães que buscam jovens desaparecidos em Sooretama atuaram na Turquia

Cão farejador que atua em buscas de jovens de Sooretama Crédito: Célio Ferreira

TV Gazeta Norte, o secretário de Até o momento, conforme denúncias recebidas pela polícia, há indícios de que os jovens podem ser localizados em áreas de vegetação. Em entrevista ao repórter Tiago Félix, da, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) , coronel Alexandre Ramalho, disse que, na noite de quarta-feira (23), uma pessoa disse que ouviu barulho de disparos e viu os meninos entrarem em um cafezal.

“Imediatamente mobilizamos a equipe do Corpo de Bombeiros e os cães. Os cães são muito eficientes, atuaram no terremoto da Turquia, mas não deram sinal na busca que fizemos ontem. Depois dessa informação, encontramos um ciclista que relatou sentir um cheiro muito forte. Fomos até o local e tinha uma caixa com um cachorro morto dentro, que realmente exalava um mau cheiro. Tudo que chega, nós estamos procurando. São áreas (de vegetação) enormes e estamos mapeando elas”, comentou Ramalho.

Atuação de cão farejador em área de vegetação de Sooretama Crédito: Célio Ferreira

Como as buscas aconteceram à noite, quando a visibilidade é reduzida, elas devem continuar na região do cafezal na manhã desta quinta-feira (24), após as 9h.

Wellington Simon, de 14 anos, e Kauã Loureiro e Carlos Henrique Trajanos, ambos de 15, desapareceram no fim da tarde da última sexta-feira (18). Eles foram até um bairro vizinho após um tiroteio, onde havia uma pessoa baleada. Depois disso, não foram mais vistos e a polícia não encontrou evidências.

Familiares esperando por informações na prefeitura de Sooretama Crédito: Tiago Félix

As famílias dos adolescentes permanecem em frente à Prefeitura de Sooretama, na manhã desta quinta (24), onde a administração do município, em conjunto com a cúpula da segurança pública do Estado, montou uma sala de situação, para a reunião de informações e a definição de estratégias. Segundo Ramalho, são realizadas reuniões também com os familiares para saberem das ações policiais nas buscas.