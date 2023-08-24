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Marcas de tiros

Homem é encontrado morto dentro de caminhonete de luxo na Serra

Testemunhas relataram para a Polícia Militar que o veículo foi deixado no local por outro indivíduo que, após estacionar, fugiu correndo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2023 às 07:39

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 07:39

Homem é encontrado morto dentro de caminhonete de luxo na Serra
Homem é encontrado morto dentro de caminhonete de luxo na Serra Crédito: Pablo Campos
Um homem foi encontrado morto com marcas de tiros dentro de uma caminhonete de luxo vermelha, modelo Hilux/Toyota, na noite de quarta-feira (23), no bairro Palmeiras, na Serra. O veículo estava parado em um trecho escuro da Rua das Araras.
Conforme apuração da TV Gazeta, testemunhas relataram para a Polícia Militar que um outro homem chegou ao local dirigindo a caminhonete, estacionou o veículo e depois fugiu correndo. Quando moradores do entorno chegaram mais perto, viram que tinha uma pessoa morta dentro da Hilux.
Familiares da vítima estiveram no local, mas não quiseram conversar com a reportagem. O homem morto morava em Jardim Carapina, mas o nome dele não foi divulgado. Equipes da Polícia Civil periciaram o carro, conversaram com testemunhas e colheram pistas para a investigação do caso. 
A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Civil e Militar em busca de mais informações. O texto será atualizado, caso alguma novidade sobre o crime seja divulgada pelas corporações. 

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