Homem tem braço amputado após acidente de trabalho em Pinheiros

Um homem, que não teve nome e idade divulgados, teve o braço totalmente amputado após um acidente de trabalho ocorrido na última terça-feira (22) em Pinheiros, no Norte do Estado.

Em nota, o Hospital Municipal de Pinheiros informou que o homem deu entrada no local por volta de 15h. "Com a amputação total do membro superior esquerdo, a equipe estabilizou o paciente e acionou o Samu para fazer a remoção", comunicou.

Ainda de acordo com o hospital, após ser estabilizado, o homem foi encaminhado para o o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, também no Norte do Estado.

Após ser estabilizado em Pinheiros, o trabalhador foi transferido ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Divulgação/Sesa Crédito: Divulgação/Sesa

A empresa onde o homem se acidentou, a Pedreira Mattar, lamentou, em nota, o ocorrido com o funcionário. "Imediatamente após o acidente, a empresa demonstrou solidariedade ao colaborador e seus familiares, providenciando todo o suporte médico indispensável", informou.