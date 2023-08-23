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Homem tem braço amputado após acidente de trabalho em Pinheiros

Segundo a empresa onde o funcionário trabalhava, as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2023 às 16:53

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 16:53

Um homem, que não teve nome e idade divulgados, teve o braço totalmente amputado após um acidente de trabalho ocorrido na última terça-feira (22) em Pinheiros, no Norte do Estado. 
Em nota, o Hospital Municipal de Pinheiros informou que o homem deu entrada no local por volta de 15h. "Com a amputação total do membro superior esquerdo, a equipe estabilizou o paciente e acionou o Samu para fazer a remoção", comunicou. 
Ainda de acordo com o hospital, após ser estabilizado, o homem foi encaminhado para o o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, também no Norte do Estado. 
Após ser estabilizado em Pinheiros, o trabalhador foi transferido ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Divulgação/Sesa
Após ser estabilizado em Pinheiros, o trabalhador foi transferido ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Divulgação/Sesa Crédito: Divulgação/Sesa
A empresa onde o homem se acidentou, a Pedreira Mattar, lamentou, em nota, o ocorrido com o funcionário. "Imediatamente após o acidente, a empresa demonstrou solidariedade ao colaborador e seus familiares, providenciando todo o suporte médico indispensável", informou.
Segundo a empresa, as circunstâncias do acidentes estão sendo rigorosamente investigadas. 

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