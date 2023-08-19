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Crime

Grupo rouba bar em Linhares e é suspeito de atirar em jovem em Sooretama

Segundo a PM, o assalto ao bar aconteceu na tarde de sexta-feira (18), em Linhares. À noite, dois disparos acertaram a barriga de um jovem de 17 anos, em Sooretama. A polícia suspeita que os crimes tenham sido cometidos pelos mesmos autores
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

19 ago 2023 às 11:24

Publicado em 19 de Agosto de 2023 às 11:24

Cinco homens armados roubaram um bar, que também funciona como mercearia, no distrito do Guaxe, zona rural de Linhares, na tarde desta sexta-feira (18). À noite, disparos de arma de fogo foram efetuados contra um jovem de 17 anos, em Sooretama. A Polícia Militar destacou que as informações sobre os autores dos disparos coincidem com as do assalto ao estabelecimento comercial. 
Segundo informações da corporação, os indivíduos fingiram ser clientes interessados em comprar bebidas alcoólicas, mas ao perceberem que no local só se encontravam os proprietários do estabelecimento, anunciaram o assalto. Eles levaram uma TV, aparelhos celulares, um notebook e uma quantia de R$ 1.500 em espécie. Eles estavam em um veículo modelo Gol, de cor prata. 
De acordo com relato das vítimas, os suspeitos apontaram as armas contra as suas cabeças e ameaçaram violentamente com empurrões e sufocamento. Os criminosos também fizeram ameaças de morte. Ainda segundo informações das vítimas e populares, que não quiseram se identificar, os assaltantes teriam efetuado vários disparos de arma fogo em via pública antes de fugir do local. 
Os moradores informaram que eles seguiram em direção ao Patrimônio da Lagoa, já na área rural de Sooretama. Os suspeitos ainda não foram localizados. 

Sooretama

Um jovem de 17 anos foi baleado com dois tiros na barriga, no meio da rua do bairro Parque São Jorge, em Sooretama. A Polícia Militar relatou que, ao chegar ao local, foram informados de que o jovem teria sido encaminhado para o Pronto Atendimento do município. Ele precisou ser transferido para um hospital, em Linhares, devido à gravidade do seu estado de saúde. 
Segundo informações que foram repassadas à uma familiar da vítima,  quatro indivíduos em um veículo modelo Gol, de cor prata, teriam sido os responsáveis pelo disparo.  A familiar, uma tia do rapaz, relatou à PM que a vítima é órfã de pai e mãe e que sempre foi acolhido em um abrigo para menores na cidade. Afirmou ainda que o jovem sofre de problemas motores e psicológicos, sendo necessário acompanhamento médico. 
Carro da Polícia Militar
Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
A tia do jovem disse que ele tem irmãos, que estão presos, e acredita que esse poderia ser o motivo para a tentativa de homicídio, tendo em vista que o motivo das prisões seria por disputa do tráfico de drogas na região. 
A Polícia Militar relatou que as informações dos autores dos disparos coincidem com as do assalto ao estabelecimento comercial.

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