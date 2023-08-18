Preso suspeito de cometer assassinatos a mando do tráfico em Vitória

Marcos Vinicius Nunes de Oliveira Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a principal atividade do jovem é matar a mando de uma facção criminosa, não informada pela polícia. Durante a operação desta sexta-feira, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, em que houve apreensão de drogas, celulares, pistola e radiocomunicador.

"A função dele (Marcos Vinicius) no crime é matar. Ele também, pelas anotações do tráfico que a gente apreendeu, está gerenciando alguma boca de fumo, mas a função dele é mesmo executar pessoas do local mesmo, por conta de desagrados, ou mesmo executar rivais" Marcelo Cavalcanti - Delegado titular da DHPP de Vitória

Vinícius Andrade estava proibido por traficantes de subir o morro no bairro por que estaria cometendo furtos na região. Quando a vítima tentou ir ao local, acabou cercada pelos suspeitos. O homem foi arrastado até um terreno baldio, ao lado da Unidade de Saúde de Gurigica, onde foi assassinado.

Vinícius Andrade, de 34 anos Crédito: Acervo Pessoal

O corpo dele foi encontrado em um lixão em Consolação. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, antes de ser morto, ele foi espancado, arrastado pelas escadarias de São Benedito e morto a tiros.

A polícia acredita que a pistola apreendida na operação desta sexta tenha sido usada no crime. As investigações continuam e a polícia procura um segundo suspeito do crime.