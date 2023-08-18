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Traficante violento

Preso suspeito de cometer assassinatos a mando do tráfico em Vitória

Segundo a Polícia Civil, Marcos Vinicius Nunes de Oliveira, de 24 anos, é gerente do tráfico de São Benedito e responsável por executar a mando do tráfico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2023 às 12:56

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 12:56

Marcos Vinicius Nunes de Oliveira
Marcos Vinicius Nunes de Oliveira Crédito: Divulgação / Polícia Civil
Um jovem, de 24 anos, apontado pela polícia como um traficante violento e envolvido em homicídios, acabou preso durante uma operação realizada pela Polícia Civil no bairro São Benedito, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (18). Segundo a corporação, Marcos Vinicius Nunes de Oliveira é gerente do tráfico da região e o principal suspeito de participar do assassinato de Vinícius Andrade, de 34 anos, morto em Gurigica, em maio deste ano.
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a principal atividade do jovem é matar a mando de uma facção criminosa, não informada pela polícia. Durante a operação desta sexta-feira, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, em que houve apreensão de drogas, celulares, pistola e radiocomunicador.
"A função dele (Marcos Vinicius) no crime é matar. Ele também, pelas anotações do tráfico que a gente apreendeu, está gerenciando alguma boca de fumo, mas a função dele é mesmo executar pessoas do local mesmo, por conta de desagrados, ou mesmo executar rivais"
Marcelo Cavalcanti - Delegado titular da DHPP de Vitória
Vinícius Andrade estava proibido por traficantes de subir o morro no bairro por que estaria cometendo furtos na região. Quando a vítima tentou ir ao local, acabou cercada pelos suspeitos. O homem foi arrastado até um terreno baldio, ao lado da Unidade de Saúde de Gurigica, onde foi assassinado.
Vinícius Andrade, de 34 anos
Vinícius Andrade, de 34 anos Crédito: Acervo Pessoal
O corpo dele foi encontrado em um lixão em Consolação. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, antes de ser morto, ele foi espancado, arrastado pelas escadarias de São Benedito e morto a tiros. 
A polícia acredita que a pistola apreendida na operação desta sexta tenha sido usada no crime. As investigações continuam e a polícia procura um segundo suspeito do crime.
"Estamos na fase de identificar os executores, mas sabemos que nada ocorre sem que o dono (chefe do tráfico) mandar, sem fornecer inclusive a arma. Então, dentro da investigação, ficando comprovado isso, esses indivíduos também entram como autores desse crime", afirmou o delegado Marcelo Cavalcanti. 

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