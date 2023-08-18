Polícia prende suspeito de matar homem na Praia das Virtudes em Guarapari

Um homem de 76 anos – que não teve o nome divulgado – foi preso em flagrante nesta quinta-feira (17), suspeito de cometer um homicídio na Praia das Virtudes, em Guarapari. Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu duas horas após o corpo da vítima, de 44 anos, ser encontrado. O crime aconteceu na última quarta-feira (16). O nome e a identidade da vítima também não foram revelados.
Levantamentos feitos pela corporação apontaram que o investigado vinha cobrando insistentemente o homem e esteve com ele na noite do assassinato. Na residência do suspeito, foram encontrados pertences da vítima e uma sacola com sangue. Ele foi localizado e preso em um bar na mesma região onde houve o crime.
O suspeito foi autuado em flagrante delito por homicídio e, após procedimentos de praxe, permanecerá à disposição da Justiça.
O crime
Um homem foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (17) na Praia das Virtudes, próximo ao Centro de Guarapari. Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi visto na beira da maré por populares, que acionaram socorro.
Após acionamento, uma equipe de resgate dos Bombeiros se dirigiu até o local relatado e encontrou o homem caído em uma faixa de pedras. Ainda na praia, os militares constataram que a vítima estava sem vida e apresentava ferimentos na cabeça e nos braços e joelhos. A Polícia Civil foi acionada e esteve no local para realizar a retirada do corpo.