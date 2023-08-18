Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cobrança de dívida

Polícia prende suspeito de matar homem na Praia das Virtudes em Guarapari

A prisão ocorreu duas horas após o corpo da vítima, de 44 anos, ser encontrado; crime aconteceu na noite da última quarta (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2023 às 15:59

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 15:59

Praia das Virtudes, Guarapari
O crime ocorreu na Praia das Virtudes, uma das regiões mais procuradas e movimentadas de Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
Um homem de 76 anos – que não teve o nome divulgado – foi preso em flagrante nesta quinta-feira (17), suspeito de cometer um homicídio na Praia das Virtudes, em Guarapari. Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu duas horas após o corpo da vítima, de 44 anos, ser encontrado. O crime aconteceu na última quarta-feira (16). O nome e a identidade da vítima também não foram revelados.
Levantamentos feitos pela corporação apontaram que o investigado vinha cobrando insistentemente o homem e esteve com ele na noite do assassinato. Na residência do suspeito, foram encontrados pertences da vítima e uma sacola com sangue. Ele foi localizado e preso em um bar na mesma região onde houve o crime. 
O suspeito foi autuado em flagrante delito por homicídio e, após procedimentos de praxe, permanecerá à disposição da Justiça.

O crime

Um homem foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (17) na Praia das Virtudes, próximo ao Centro de Guarapari. Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi visto na beira da maré por populares, que acionaram socorro.
Homem é encontrado sem vida e com ferimentos em praia de Guarapari
Homem é encontrado sem vida e com ferimentos em praia de Guarapari Crédito: Leitor
Após acionamento, uma equipe de resgate dos Bombeiros se dirigiu até o local relatado e encontrou o homem caído em uma faixa de pedras. Ainda na praia, os militares constataram que a vítima estava sem vida e apresentava ferimentos na cabeça e nos braços e joelhos. A Polícia Civil foi acionada e esteve no local para realizar a retirada do corpo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Guarapari Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados