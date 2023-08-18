Polícia prende suspeito de matar homem na Praia das Virtudes em Guarapari

O crime ocorreu na Praia das Virtudes, uma das regiões mais procuradas e movimentadas de Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros

Um homem de 76 anos – que não teve o nome divulgado – foi preso em flagrante nesta quinta-feira (17), suspeito de cometer um homicídio na Praia das Virtudes, em Guarapari . Segundo a Polícia Civil , a prisão ocorreu duas horas após o corpo da vítima, de 44 anos, ser encontrado. O crime aconteceu na última quarta-feira (16). O nome e a identidade da vítima também não foram revelados.

Levantamentos feitos pela corporação apontaram que o investigado vinha cobrando insistentemente o homem e esteve com ele na noite do assassinato. Na residência do suspeito, foram encontrados pertences da vítima e uma sacola com sangue. Ele foi localizado e preso em um bar na mesma região onde houve o crime.

O suspeito foi autuado em flagrante delito por homicídio e, após procedimentos de praxe, permanecerá à disposição da Justiça.

O crime

Homem é encontrado sem vida e com ferimentos em praia de Guarapari Crédito: Leitor