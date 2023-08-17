Homem é encontrado morto e com ferimentos em praia de Guarapari

Um homem foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (17) na Praia das Virtudes, próximo ao Centro de Guarapari. Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi visto na beira da maré por populares, que acionaram socorro. A vítima não teve nome e idade divulgados.
Após acionamento, uma equipe de resgate dos Bombeiros se dirigiu até o local relatado e encontrou o homem caído em uma faixa de pedras. Ainda na praia, os militares constataram que a vítima estava sem vida e apresentava ferimentos na cabeça e nos braços e joelhos. A Polícia Civil foi acionada e esteve no local para realizar a retirada do corpo.
Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.
A ocorrência foi encaminhada para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, que aguarda os resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.