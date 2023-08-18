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Violência

Homem é morto a tiros ao tentar defender jovem em briga em Castelo

Vítima teria tentado defender um rapaz de 20 anos durante uma briga na rua usando um pedaço de pau, mas homem acabou executado pelos suspeitos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 ago 2023 às 13:28

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 13:28

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
Uma das vítimas foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU Crédito: Divulgação/ Sesa
Um homem de 35 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (17), no bairro Niterói, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo relato à Polícia Militar, a vítima teria tentado defender um rapaz de 20 anos durante uma briga na rua. A vítima, que não teve o nome informado, morreu no local.
Policiais militares foram acionados para irem ao local, onde, segundo informações, havia acontecido disparos de arma de fogo. Conforme o chamado, um homem teria sido baleado.
Ao chegarem ao local, militares encontraram o rapaz de 20 anos, que estava sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado para um hospital de Castelo. O Corpo de Bombeiros também estava atendendo a ocorrência. Mais à frente, segundo os militares, estava o homem de 35 anos, já sem vida, em frente a uma residência.
Testemunhas disseram à polícia que houve uma confusão por volta das 19h, e que as vítimas foram surpreendidas por aproximadamente quatro suspeitos. O rapaz de 20 anos contou que ele recebeu várias pauladas de um homem e que o homem que morreu o defendeu usando um pedaço de madeira.
Depois, quatro homens correram para longe do local, e após alguns minutos retornaram armados e um deles atirou contra o homem que morreu. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi detido.
A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Civil sobre a motivação da briga que causou a morte do homem, mas a informação repassada pela corporação é de que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Castelo. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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