Homem é morto a tiros ao tentar defender jovem em briga em Castelo

Uma das vítimas foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU Crédito: Divulgação/ Sesa

Um homem de 35 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (17), no bairro Niterói, em Castelo , no Sul do Espírito Santo. Segundo relato à Polícia Militar , a vítima teria tentado defender um rapaz de 20 anos durante uma briga na rua. A vítima, que não teve o nome informado, morreu no local.

Policiais militares foram acionados para irem ao local, onde, segundo informações, havia acontecido disparos de arma de fogo. Conforme o chamado, um homem teria sido baleado.

Ao chegarem ao local, militares encontraram o rapaz de 20 anos, que estava sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado para um hospital de Castelo. O Corpo de Bombeiros também estava atendendo a ocorrência. Mais à frente, segundo os militares, estava o homem de 35 anos, já sem vida, em frente a uma residência.

Testemunhas disseram à polícia que houve uma confusão por volta das 19h, e que as vítimas foram surpreendidas por aproximadamente quatro suspeitos. O rapaz de 20 anos contou que ele recebeu várias pauladas de um homem e que o homem que morreu o defendeu usando um pedaço de madeira.

Depois, quatro homens correram para longe do local, e após alguns minutos retornaram armados e um deles atirou contra o homem que morreu. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi detido.

A Gazeta questionou a A reportagem dequestionou a Polícia Civil sobre a motivação da briga que causou a morte do homem, mas a informação repassada pela corporação é de que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Castelo. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.