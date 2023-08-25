Casal é atropelado no momento em que se beijava em calçada; homem morreu

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o casal foi atingido, durante beijo Crédito: Reprodução/redes sociais

Uma câmera de segurança de um posto de gasolina flagrou o momento em que um casal, que passeava com um cachorro na calçada, por volta das 7h30 do último domingo (20), no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, foi atropelado por um carro desgovernado no momento em que o homem e a mulher pararam para se beijar (veja vídeo abaixo).

? Casal é atropelado em calçada enquanto se beijava em São Paulo e homem morre pic.twitter.com/ECTbcWJ0NE — UOL Notícias (@UOLNoticias) August 24, 2023

As imagens mostram o casal sendo atingido pelo carro e jogado no chão. O veículo para após o atropelamento e um frentista do posto tenta retirar o motorista do automóvel. O cachorro do casal não foi atropelado.

O homem, de 31 anos, que não teve a identidade divulgada, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Já a mulher, de 26 anos, foi levada ao Hospital Municipal de Campo Limpo. O estado de saúde dela e o nome também não foram divulgados.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o motorista, de 30 anos, foi preso em flagrante após causar o acidente. Ele disse que não lembrava o que havia acontecido. Foi feito o teste do bafômetro, que comprovou que ele ingeriu bebida alcoólica.