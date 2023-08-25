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Câmera flagrou

Casal é atropelado no momento em que se beijava em calçada; homem morreu

O motorista, de 30 anos, foi preso em flagrante após causar o acidente. Ele disse que não lembrava o que havia acontecido. Bafômetro comprovou ingestão de bebida alcoólica

Publicado em 

25 ago 2023 às 06:00

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 06:00

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o casal foi atingido, durante beijo
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o casal foi atingido, durante beijo Crédito: Reprodução/redes sociais
Uma câmera de segurança de um posto de gasolina flagrou o momento em que um casal, que passeava com um cachorro na calçada, por volta das 7h30 do último domingo (20), no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, foi atropelado por um carro desgovernado no momento em que o homem e a mulher pararam para se beijar (veja vídeo abaixo).
As imagens mostram o casal sendo atingido pelo carro e jogado no chão. O veículo para após o atropelamento e um frentista do posto tenta retirar o motorista do automóvel. O cachorro do casal não foi atropelado.
O homem, de 31 anos, que não teve a identidade divulgada, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Já a mulher, de 26 anos, foi levada ao Hospital Municipal de Campo Limpo. O estado de saúde dela e o nome também não foram divulgados.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o motorista, de 30 anos, foi preso em flagrante após causar o acidente. Ele disse que não lembrava o que havia acontecido. Foi feito o teste do bafômetro, que comprovou que ele ingeriu bebida alcoólica.
O caso é investigado pelo 47º Distrito Policial (Capão Redondo) e foi registrado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo e lesão corporal culposa na direção de veículo.

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